Самарский "Союз-2.1б" со спутниками для Минобороны РФ успешно стартовал с Плесецка

В пятницу, 17 апреля, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутниками для Минобороны РФ, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении.
Старт прошел в штатном режиме, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.
Последние комментарии
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...