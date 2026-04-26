Самарский "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-34" успешно стартовал с Байконура

В воскресенье, 26 апреля, с космодрома Байконур в 01:22 выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" (производства РКЦ "Прогресс") с грузовым кораблем "Прогресс МС-34", сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Прогресс МС-34" доставит на МКС 2518 кг грузов: топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы МКС.

В багаже — 483 кг продовольствия для космонавтов: свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.

Также среди грузов — новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" № 8.

В том числе на орбиту отправятся оборудование и расходные материалы для экспериментов:

"Виртуал" (с помощью VR-очков и приборов, отслеживающих реакции организма, проверяют, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве);

"Нейроиммунитет" (изучает воздействие стресса на иммунитет и нервную систему);

"Коррекция" (исследует проблему потери массы костной ткани во время космического полета);

"Биодеградация" (проверяют, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС);

"Сепарация" (исследуют и совершенствуют методы регенерации воды).

"Прогресс МС-34" прибудет на станцию 28 апреля.