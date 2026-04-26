Самарский "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-34" успешно стартовал с Байконура

В воскресенье, 26 апреля, с космодрома Байконур в 01:22 выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" (производства РКЦ "Прогресс") с грузовым кораблем "Прогресс МС-34", сообщает пресс-служба Роскосмоса.
"Прогресс МС-34" доставит на МКС 2518 кг грузов: топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы МКС.
В багаже — 483 кг продовольствия для космонавтов: свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания.
Также среди грузов — новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" № 8.
В том числе на орбиту отправятся оборудование и расходные материалы для экспериментов:
- "Виртуал" (с помощью VR-очков и приборов, отслеживающих реакции организма, проверяют, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве);
- "Нейроиммунитет" (изучает воздействие стресса на иммунитет и нервную систему);
- "Коррекция" (исследует проблему потери массы костной ткани во время космического полета);
- "Биодеградация" (проверяют, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС);
- "Сепарация" (исследуют и совершенствуют методы регенерации воды).
"Прогресс МС-34" прибудет на станцию 28 апреля.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...