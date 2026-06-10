Кирилл Пульвер: "Самара — часть богатого исторического наследия России"

Заслуженный мастер спорта, призер Паралимпийских игр по спорту лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата Кирилл Пульвер поделился мыслями о предстоящем юбилее Самары.

"Самара — не просто моя родина, это символ трудовой славы и часть богатого исторического наследия России, воплощение красоты Поволжья, — поделился спортсмен, — Предстоящий юбилей — 450 лет со дня основания города в 2036 году — станет важной вехой, которая позволит не только отдать дань уважения славному прошлому Самары, но и запустить новые проекты по развитию городской среды, культуры и туризма".

Спортсмен выразил надежду, что к юбилею город станет еще комфортнее и современнее, а также будет более привлекательным для жителей и туристов.