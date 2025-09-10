"Транспорт Будущего" посетили делегации из нескольких стран

Компанию "Транспорт Будущего Самара" посетили делегации дипломатических миссий Доминиканской Республики, Малайзии, Непала, Омана, Руанды, Бразилии, Китая, Индии. Целью визита стало укрепление международных деловых связей, обмен опытом и изучение потенциала для инвестиций и сотрудничества в Самарском регионе.

В программу вошла экскурсия на площадку "Транспорт Будущего", где гостям показали сборку агродронов, производство комплектующих, рассказали о перспективах доставки товаров и грузов дронами и уже накопленном опыте обработки сельхозугодий.

Компания "Транспорт будущего", НПЦ БАС "Самара" при поддержке правительства Самарской области налаживают контакт и взаимодействуют с рядом зарубежных дружественных стран в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Об этом гостям рассказал генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин:

"Для нас большая ответственность показывать и рассказывать о наших возможностях и перспективах совместных проектов иностранным коллегам и партнерам. Сегодняшняя встреча — отличная возможность показать, чего мы можем достичь вместе, получить обратную связь и наладить сотрудничество. Среди стран, представители которых посетили наше предприятие, есть и такие, которые уже применяют беспилотники в сельском хозяйстве, поэтому мы открыты к обмену опытом и совместной работе", — прокомментировал Константин Яшин.

Гости компании высоко оценили технологическую направленность и уровень развития производства:

"У вас очень передовая индустрия, что стало для меня неожиданностью. Президент России уделяет ей особое внимание, и, на мой взгляд, это открывает отличные перспективы. Между нашими странами уже налажено сотрудничество, и у нас также развивается технологичная индустрия. Мы уверены, что продукты вашего проекта, особенно система доставки, можно успешно применять в повседневной жизни", — отметил Ду Хайлун, первый секретарь посольства Китайской Народной Республики в России.

"Очень впечатляюще: визит в Тольятти и Самару. Дроны, технологии беспилотной авиации, сегодня очень важны, играют значимую роль в современной жизни", — поделился впечатлениями Чеонг Лун Лаи, чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в РФ.