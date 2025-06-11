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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

В Самарской области заявлено о создании ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство региона подписало меморандум с девятью ведущими компаниями - разработчиками беспилотников, направленный на организацию и дальнейшее развитие отечественного рынка услуг беспилотных комплексов. Документ был подписан в Тольятти в ходе Кадрового форума БАС.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Инициатива создания такого профессионального объединения была выдвинута губернатором Самарской области, председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеславом Федорищевым в марте текущего года.

"Три месяца мы взаимодействовали с отраслью, работали с представителями вузов, индустрии. Научно-производственный центр БАС "Самара", "Транспорт будущего" провели большую работу с точки зрения аккумуляции и формирования смыслов: чем должна заниматься ассоциация, чем она будет отличаться от других общественных объединений, созданных в нашей стране, и в чем преимущество работы производителей и разработчиков беспилотных систем в создаваемой ассоциации" - прокомментировал процессы вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

По его словам, сегодня очень важна  интеграция усилий российских компаний-разработчиков и производителей беспилотных аппаратов. Уже 56 организаций проявили интерес к участию в ассоциации, девять из них официально вступили в ее ряды. Ассоциация должна объединить участников активно развивающейся отрасли и обеспечить комплексный подход к развитию рынка, стимулируя спрос на продукцию и услуги отечественных предприятий, позволяя им расширить свою деятельность вплоть до выхода на международные рынки. Еще одной важной целью станет разработка единого российского стандарта для научных и производственных центров беспилотных систем и организация специализированных центров экспорта беспилотных решений.

Компания "Транспорт будущего", осенью 2024 года успешно завершившая сертификацию своего сельскохозяйственного дрона С-80, вошла в число членов ассоциации. Генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко заявил, что теперь компания готова поделиться накопленным опытом и результатами сертификации с коллегами, предоставляя полный пакет документации и алгоритм быстрого прохождения данной процедуры другим участникам ассоциации. Ведь у первопроходцев сертификация заняла почти полтора года и потребовала значительных усилий, включая метод проб и ошибок.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак обозначил необходимость формирования ассоциации, способствующей развитию рынка и взаимодействию всех заинтересованных сторон - производителей, ученых, учебных заведений и конечных пользователей. Такая структура могла бы способствовать принятию эффективных совместных решений и формированию общей стратегии развития отрасли. Например, предполагается создание открытых программных платформ, позволяющих членам ассоциации обмениваться готовыми техническими решениями и протоколами информационных стандартов. Такой подход существенно сократит затраты и ускорит внедрение новых технологий.

Василий Шпак особо выделил сельское хозяйство как приоритетное направление для внедрения беспилотных технологий. По его мнению, важно развивать отрасль через объединение разработчиков и производителей агродронов, повышение осведомленности населения и бизнеса о возможностях дронов, а также инициирование образовательных мероприятий и учреждение национальной премии в этой сфере. Потенциал российского сельского хозяйства в применении беспилотных технологий имеет значительные перспективы на международном рынке.

Юрий Козаренко, генеральный директор компании "Транспорт будущего":

"Организация производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС) должна не только объединить участников рынка, но и формировать конкретные заказы, задействуя производственные возможности предприятий региона, российских и международных рынков. Именно такой подход позволит ассоциации стать действенной и результативной структурой, обеспечивающей заказчиков четким распределением необходимых ресурсов".

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