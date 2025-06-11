В Самарской области заявлено о создании ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем

Правительство региона подписало меморандум с девятью ведущими компаниями - разработчиками беспилотников, направленный на организацию и дальнейшее развитие отечественного рынка услуг беспилотных комплексов. Документ был подписан в Тольятти в ходе Кадрового форума БАС.
Инициатива создания такого профессионального объединения была выдвинута губернатором Самарской области, председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеславом Федорищевым в марте текущего года.
"Три месяца мы взаимодействовали с отраслью, работали с представителями вузов, индустрии. Научно-производственный центр БАС "Самара", "Транспорт будущего" провели большую работу с точки зрения аккумуляции и формирования смыслов: чем должна заниматься ассоциация, чем она будет отличаться от других общественных объединений, созданных в нашей стране, и в чем преимущество работы производителей и разработчиков беспилотных систем в создаваемой ассоциации" - прокомментировал процессы вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
По его словам, сегодня очень важна интеграция усилий российских компаний-разработчиков и производителей беспилотных аппаратов. Уже 56 организаций проявили интерес к участию в ассоциации, девять из них официально вступили в ее ряды. Ассоциация должна объединить участников активно развивающейся отрасли и обеспечить комплексный подход к развитию рынка, стимулируя спрос на продукцию и услуги отечественных предприятий, позволяя им расширить свою деятельность вплоть до выхода на международные рынки. Еще одной важной целью станет разработка единого российского стандарта для научных и производственных центров беспилотных систем и организация специализированных центров экспорта беспилотных решений.
Компания "Транспорт будущего", осенью 2024 года успешно завершившая сертификацию своего сельскохозяйственного дрона С-80, вошла в число членов ассоциации. Генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко заявил, что теперь компания готова поделиться накопленным опытом и результатами сертификации с коллегами, предоставляя полный пакет документации и алгоритм быстрого прохождения данной процедуры другим участникам ассоциации. Ведь у первопроходцев сертификация заняла почти полтора года и потребовала значительных усилий, включая метод проб и ошибок.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак обозначил необходимость формирования ассоциации, способствующей развитию рынка и взаимодействию всех заинтересованных сторон - производителей, ученых, учебных заведений и конечных пользователей. Такая структура могла бы способствовать принятию эффективных совместных решений и формированию общей стратегии развития отрасли. Например, предполагается создание открытых программных платформ, позволяющих членам ассоциации обмениваться готовыми техническими решениями и протоколами информационных стандартов. Такой подход существенно сократит затраты и ускорит внедрение новых технологий.
Василий Шпак особо выделил сельское хозяйство как приоритетное направление для внедрения беспилотных технологий. По его мнению, важно развивать отрасль через объединение разработчиков и производителей агродронов, повышение осведомленности населения и бизнеса о возможностях дронов, а также инициирование образовательных мероприятий и учреждение национальной премии в этой сфере. Потенциал российского сельского хозяйства в применении беспилотных технологий имеет значительные перспективы на международном рынке.
Юрий Козаренко, генеральный директор компании "Транспорт будущего":
"Организация производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС) должна не только объединить участников рынка, но и формировать конкретные заказы, задействуя производственные возможности предприятий региона, российских и международных рынков. Именно такой подход позволит ассоциации стать действенной и результативной структурой, обеспечивающей заказчиков четким распределением необходимых ресурсов".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?