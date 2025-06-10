"Транспорт будущего" устроит гонки на дронах на набережной Тольятти

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14 июня, в субботу, компания "Транспорт будущего" приглашает тольяттинцев и гостей города на набережную Автозаводского района. Здесь состоятся гонки на дронах, а также пройдет выставка беспилотников и робототехники.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"