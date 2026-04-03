Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Плесецка

В пятницу, 3 апреля, в 9:28 (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" произведена самарским РКЦ "Прогресс".