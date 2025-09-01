В последние выходные лета на набережной Тольятти прошел "Улетный фестиваль"

30 августа компания "Транспорт будущего" провела на набережной Автозаводского района свой фирменный ежегодный "Улетный фестиваль". На него могли свободно попасть жители и гости города — все те, кто всегда интересовался небом и полетами. Поддержать свой интерес и даже осуществить какие-то мечты удалось практически каждому участнику.

Кто-то создал на мастер-классе своего собственного воздушного змея, а затем участвовал вместе с ним в воздушном шоу. Кто-то решил почувствовать себя пилотом и при помощи инструктора совершил виртуальный полет на симуляторе. Кто-то внимательно рассматривал выставленные экспонаты — современные беспилотные летательные аппараты сельхозназначения и логистические дроны. А детям очень понравилось гулять с робособаками и рисовать на асфальте вариации на темы воображаемых полетов.

Кроме того, программа фестиваля была наполнена самыми различными играми, конкурсами, розыгрышами. За участие в активностях гости получали купоны, который потом обменивали на приятные подарочки от компании. Люди приходили на фестиваль целыми семьями, и каждый здесь находил себе занятие и развлечение по душе.

Завершилось мероприятие выступлением кавер-группы.