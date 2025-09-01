В последние выходные лета на набережной Тольятти прошел "Улетный фестиваль"

30 августа компания "Транспорт будущего" провела на набережной Автозаводского района свой фирменный ежегодный "Улетный фестиваль". На него могли свободно попасть жители и гости города — все те, кто всегда интересовался небом и полетами. Поддержать свой интерес и даже осуществить какие-то мечты удалось практически каждому участнику.
Кто-то создал на мастер-классе своего собственного воздушного змея, а затем участвовал вместе с ним в воздушном шоу. Кто-то решил почувствовать себя пилотом и при помощи инструктора совершил виртуальный полет на симуляторе. Кто-то внимательно рассматривал выставленные экспонаты — современные беспилотные летательные аппараты сельхозназначения и логистические дроны. А детям очень понравилось гулять с робособаками и рисовать на асфальте вариации на темы воображаемых полетов.
Кроме того, программа фестиваля была наполнена самыми различными играми, конкурсами, розыгрышами. За участие в активностях гости получали купоны, который потом обменивали на приятные подарочки от компании. Люди приходили на фестиваль целыми семьями, и каждый здесь находил себе занятие и развлечение по душе.
Завершилось мероприятие выступлением кавер-группы.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.