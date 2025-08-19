Компания "Транспорт будущего" примет участие в создании инженерных классов для школьников

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией "Транспорт будущего", НПЦ БАС "Самара" и Московским государственным физико-техническим институтом (МФТИ).
В его рамках планируется создание инженерных классов по авиационной тематике для школьников, а также организация студенческого конкурса авиационного творчества (СКАТ).
Соглашение подписали во время студенческого конкурса авиационного творчества "СКАТ 2025", организованном Московским физико-техническим институтом при поддержке общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых" и предприятий авиационной отрасли.
Проект инженерных классов по авиатематике для школьников реализуется в рамках федерального проекта "Разработка важнейших наукоемких технологий и опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению транспортной мобильности". Главная задача — создание модели практико-ориентированного обучения на базе предпрофессиональных учебных курсов для старших школьников. Эта модель включает в себя изучение передовых профессий в авиационной сфере, повышает интерес школьников к выбору профильных профессий и приобщает к проектно-исследовательской деятельности инженерного направления.
Студенческий конкурс авиационного творчества (СКАТ) станет проводиться в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей". Его ключевая задача — вовлечение талантливой и активной молодежи в авиационную тематику, развитие у них интереса к научно-исследовательской и инженерной деятельности. Планируется также, что конкурс будет способствовать формированию профильного сообщества и привлечет молодые кадры в ведущие предприятия авиационной отрасли и научные центры.
