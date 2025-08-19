16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания "Транспорт будущего" примет участие в создании инженерных классов для школьников Агродрон С-80 показали на международном марафоне Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана "Транспорт Будущего" провели семейный День открытых дверей "Транспорт Будущего" за полгода посетило более 2,5 тыс. гостей из разных регионов

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Компания "Транспорт будущего" примет участие в создании инженерных классов для школьников

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией "Транспорт будущего", НПЦ БАС "Самара" и Московским государственным физико-техническим институтом (МФТИ).

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В его рамках планируется создание инженерных классов по авиационной тематике для школьников, а также организация студенческого конкурса авиационного творчества (СКАТ).

Соглашение подписали во время студенческого конкурса авиационного творчества "СКАТ 2025", организованном Московским физико-техническим институтом при поддержке общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых" и предприятий авиационной отрасли.

Проект инженерных классов по авиатематике для школьников реализуется в рамках федерального проекта "Разработка важнейших наукоемких технологий и опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению транспортной мобильности". Главная задача — создание модели практико-ориентированного обучения на базе предпрофессиональных учебных курсов для старших школьников. Эта модель включает в себя изучение передовых профессий в авиационной сфере, повышает интерес школьников к выбору профильных профессий и приобщает к проектно-исследовательской деятельности инженерного направления.

Студенческий конкурс авиационного творчества (СКАТ) станет проводиться в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей". Его ключевая задача — вовлечение талантливой и активной молодежи в авиационную тематику, развитие у них интереса к научно-исследовательской и инженерной деятельности. Планируется также, что конкурс будет способствовать формированию профильного сообщества и привлечет молодые кадры в ведущие предприятия авиационной отрасли и научные центры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31