16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При поддержке НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана открылись новые образовательные площадки Герб Самарской области нанесут на ракету В Тольятти прошёл семинар Ольги Самоваровой "Русский код управления — культура победы" "Экипаж" орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2 вернулся на Землю "ОДК-Кузнецов" возглавил Олег Выдумлев

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

При поддержке НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана открылись новые образовательные площадки

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поддержал создание значимых образовательных проектов — виртуального музея АО "ОДК-Авиадвигатель" и компьютерного класса в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Взаимодействие банка и ведущего технического вуза России ведется в рамках соглашения о сотрудничестве.

Фото: предоставлено Новикомбанком

 "При содействии НОВИКОМа университет приобрел современное мультимедийное оборудование для виртуального музея "ОДК-Авиадвигатель", который реализован в рамках образовательной программы "Крылья Ростеха". Экспонатами музея стали интерактивные 3D модели авиационных двигателей. Каждую из них можно разобрать на составные части, что позволяет детально изучить конструктивные особенности, технические характеристики и ключевые преимущества, обеспечивающие высокую эффективность двигателей в составе летательных аппаратов. Также в виртуальной экспозиции представлены самолеты, вертолеты и газотурбинные установки", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Виртуальный музей открывает студентам уникальные перспективы для обучения, так как содержит разнообразный иллюстративный материал. Его можно транслировать на компьютерах, планшетах, мобильных телефонах, презентационных стендах. В вузе уже активно используют возможности музея в учебном процессе по профильным дисциплинам.

"Основной музей "ОДК-Авиадвигатель" расположен в Перми, где представлены как реальные экспонаты — двигатели и их макеты, так и 3D-модели. Для обучения студентов мы создали виртуальный музей. Это уникальное интерактивная среда, в которой собраны точные копии двигателей пермского конструкторского бюро и инновационная обучающая технология для занятий по авиадвигателестроению. МГТУ им. Н. Э. Баумана стал пятой площадкой, где используется виртуальный музей. Он также установлен в Пермском Политехе, Авиационном техникуме им. А. Д. Швецова, Московском колледже им. Годовикова и Казанском университете. Открытие виртуального музея в вузе позволяет вывести подготовку будущих инженеров на новый уровень", — отметила директор виртуального музея "ОДК-Авиадвигатель" Юлия Молчанова.

Компьютерный класс на кафедре "Ракетные двигатели" оснащен современным специализированным оборудованием, здесь будет проводиться углубленная подготовка квалифицированных кадров для отрасли двигателестроения. Новый компьютерный класс носит имя основателей ведущих научных школ по направлению ракетного двигателестроения — профессоров Вадима Михайловича Кудрявцева и Владимира Михайловича Поляева. Торжественное открытие образовательного пространства состоялось в день 100-летнего юбилея выдающихся ученых, что подчеркивает преемственность поколений школы российских инженеров.

"Сотрудничество с ведущим техническим университетом России для НОВИКОМа и АО "РТ-Финанс" — это инвестиция в кадровый потенциал промышленности. Созданные при нашей поддержке образовательные площадки открывают студентам новые возможности для изучения технологий, лежащих в основе современного двигателестроения. Мы уверены, что такие проекты позволяют повысить качество инженерной подготовки и вносят вклад в обеспечение технологического лидерства нашей страны", — подчеркнул Генеральный директор холдинга РТ-Финанс Андрей Кондратьев.

Образовательный трек "Крылья Ростеха" реализуется с 2020 года в 15 вузах страны по 14 направлениям подготовки. По программе обучения ведется практико-ориентированная подготовка будущих инженеров для авиационной отрасли с учетом производственных потребностей Корпорации. Студенты трудоустроены на предприятия Ростеха с первого курса, что позволяет им быстро повысить квалификацию и получить третью категорию по окончании вуза.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30