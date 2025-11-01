При поддержке НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана открылись новые образовательные площадки

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поддержал создание значимых образовательных проектов — виртуального музея АО "ОДК-Авиадвигатель" и компьютерного класса в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Взаимодействие банка и ведущего технического вуза России ведется в рамках соглашения о сотрудничестве.

"При содействии НОВИКОМа университет приобрел современное мультимедийное оборудование для виртуального музея "ОДК-Авиадвигатель", который реализован в рамках образовательной программы "Крылья Ростеха". Экспонатами музея стали интерактивные 3D модели авиационных двигателей. Каждую из них можно разобрать на составные части, что позволяет детально изучить конструктивные особенности, технические характеристики и ключевые преимущества, обеспечивающие высокую эффективность двигателей в составе летательных аппаратов. Также в виртуальной экспозиции представлены самолеты, вертолеты и газотурбинные установки", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Виртуальный музей открывает студентам уникальные перспективы для обучения, так как содержит разнообразный иллюстративный материал. Его можно транслировать на компьютерах, планшетах, мобильных телефонах, презентационных стендах. В вузе уже активно используют возможности музея в учебном процессе по профильным дисциплинам.

"Основной музей "ОДК-Авиадвигатель" расположен в Перми, где представлены как реальные экспонаты — двигатели и их макеты, так и 3D-модели. Для обучения студентов мы создали виртуальный музей. Это уникальное интерактивная среда, в которой собраны точные копии двигателей пермского конструкторского бюро и инновационная обучающая технология для занятий по авиадвигателестроению. МГТУ им. Н. Э. Баумана стал пятой площадкой, где используется виртуальный музей. Он также установлен в Пермском Политехе, Авиационном техникуме им. А. Д. Швецова, Московском колледже им. Годовикова и Казанском университете. Открытие виртуального музея в вузе позволяет вывести подготовку будущих инженеров на новый уровень", — отметила директор виртуального музея "ОДК-Авиадвигатель" Юлия Молчанова.

Компьютерный класс на кафедре "Ракетные двигатели" оснащен современным специализированным оборудованием, здесь будет проводиться углубленная подготовка квалифицированных кадров для отрасли двигателестроения. Новый компьютерный класс носит имя основателей ведущих научных школ по направлению ракетного двигателестроения — профессоров Вадима Михайловича Кудрявцева и Владимира Михайловича Поляева. Торжественное открытие образовательного пространства состоялось в день 100-летнего юбилея выдающихся ученых, что подчеркивает преемственность поколений школы российских инженеров.

"Сотрудничество с ведущим техническим университетом России для НОВИКОМа и АО "РТ-Финанс" — это инвестиция в кадровый потенциал промышленности. Созданные при нашей поддержке образовательные площадки открывают студентам новые возможности для изучения технологий, лежащих в основе современного двигателестроения. Мы уверены, что такие проекты позволяют повысить качество инженерной подготовки и вносят вклад в обеспечение технологического лидерства нашей страны", — подчеркнул Генеральный директор холдинга РТ-Финанс Андрей Кондратьев.

Образовательный трек "Крылья Ростеха" реализуется с 2020 года в 15 вузах страны по 14 направлениям подготовки. По программе обучения ведется практико-ориентированная подготовка будущих инженеров для авиационной отрасли с учетом производственных потребностей Корпорации. Студенты трудоустроены на предприятия Ростеха с первого курса, что позволяет им быстро повысить квалификацию и получить третью категорию по окончании вуза.