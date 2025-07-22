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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарские ученые и студенты разработают компоненты сверхлегкой ракеты-носителя "Воронеж"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский университет им. Королёва вошел в проект по созданию российской сверхлегкой ракеты-носителя "Воронеж". Данная ракета предназначена для вывода на околоземные орбиты малых космических аппаратов (МКА) общим весом до 250 кг. Создание такого носителя позволит снизить себестоимость запусков МКА в космос, что поможет увеличить количество спутников в российских орбитальных группировках.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Проект реализует компания "3Д Исследования и разработки", инвесторы - фонд "Восход" (группа "Интеррос") и Фонд стратегических технологий НТИ. Самарский университет им. Королёва стал одним из соисполнителей по данному проекту. Ученые и студенты разработают ряд важных компонентов будущей ракеты - в том числе, двигательную установку системы управления второй ступени носителя и пневмогидросхему двигателя первой ступени. Разработка ведется в рамках Инжинирингового центра университета.

"Сейчас в нашей стране развивается несколько проектов ракет-носителей легкого и сверхлегкого класса, такие носители очень нужны нашей космонавтике для удешевления вывода малых космических аппаратов-спутников, наноспутников, эти аппараты запускаются в космос в качестве попутного груза на "больших" ракетах-носителях, что достаточно дорого. Проект сверхлегкого двухступенчатого носителя "Воронеж" уже реализуется, он сейчас на стадии эскизного проектирования. Наши ученые и студенты участвуют в эскизном проектировании топливной системы, так называемой пневмогидросхемы основного маршевого двигателя первой ступени носителя, сам двигатель разрабатывается в "ОДК-Кузнецов". Наш университет также проектирует двигательную установку системы управления второй ступени ракеты, эта установка будет состоять из трех газовых двигателей, размещенных по трем разным осям, она будет отвечать за изменение ориентации ракеты в пространстве, то есть она поможет вывести спутники точно на заданную орбиту", - рассказал Валерий Попцов, старший научный сотрудник НИЦ "Космическая энергетика", ведущий сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва.

По словам Валерия Попцова, "Воронеж" сможет выводить грузы массой до 250 кг на орбиты высотой 400-500 км. В высоту корпус носителя, как ожидается, составит не более 30 м. Имеются также планы создания в перспективе трехступенчатой модификации носителя - для вывода спутников на более высокие орбиты.

Запускать сверхлегкую ракету планируется с космодрома Восточный. Для такого носителя разработают свой особый наземный стартовый комплекс. Программа запусков "Воронежей" к 2030 году оценивается примерно в 20 стартов в год.

"Недавно на базе нашего университета прошло расширенное научно-техническое совещание, посвященное реализации данного проекта. В совещании приняли участие представители различных ведущих предприятий аэрокосмической отрасли страны, в том числе РКК "Энергия", ЦНИИмаш, ОДК. Представленные нами планы по реализации проекта и самые первые результаты эскизного проектирования получили у участников совещания полное одобрение, по итогам был подписан ряд документов. Работы по проекту продолжаются, активное участвует в них наше студенческое конструкторское бюро "Феникс". Планируется, что стадия эскизного проектирования займет около года", - отметил Иван Зубрилин, директор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва.

Инжиниринговый центр Самарского университета им. Королёва создан в 2021 году по итогам открытого конкурса министерства науки и высшего образования РФ на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета для создания и развития инжиниринговых центров в России.

В числе приоритетных направлений деятельности Инжинирингового центра - разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" перспективных газотурбинных двигателей и установок, а также развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, создание решений для беспилотных летательных аппаратов, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России.

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