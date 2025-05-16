"Транспорт будущего" показал тольяттинцам полеты дрон-рейсеров

16 мая в компании "Транспорт будущего" прошел традиционный день открытых дверей, собрав около 350 гостей. Жители Тольятти с большим интересом ознакомились с продукцией завода, включая агродроны и беспилотники для доставки грузов, мониторинга и спасения людей. Чтобы принять всех желающих, мероприятие проводилось во второй раз в формате двух смен. Гостям также были представлены захватывающие полеты дрон-рейсеров из Белгородской области.

Это была уже шестая экскурсия, организованная с начала года, день открытых дверей впервые посетили школьники из села Узюково, Русской Борковки, а также учащиеся школ "Галактика", №№ 89, 86 и 28. Посетителям продемонстрировали технологические линии, включая производство комплектующих, сборку беспилотников и изготовление литий-ионных аккумуляторов, а также летно-испытательный комплекс и центр управления полетами. Особым сюрпризом стали полеты дронов под управлением юных пилотов команды "Транспорт будущего" Николая Шатохина и Арсения Воронина из Белгородской области. Николай Шатохин начал осваивать управление дронами в 7 лет и стал самым молодым участником гонок на дронах в России. Он дважды участвовал в международном RostecDrone Festival и занимал призовые места на Гран-при России в Дербенте.

В рамках дня открытых дверей жители Тольятти также узнали о проекте "Инженерное училище" для сотрудников "Транспорта будущего". Эта инициатива вызвала интерес у горожан, которые подчеркнули важность развития персонала. Особенно понравилась идея создания VR-арены на территории компании, где сотрудники смогут в свободное время играть в образовательные игры и развивать навыки командной и индивидуальной работы.

"Участвуя в создании новой отрасли экономики, мы вместе с нашими сотрудниками стараемся собственным примером показывать, каким должен быть созидательный труд, ищем ответ на вопрос: как повысить эффективность сотрудников, стремимся развивать специалистов с помощью "инженерного училища", поддерживаем баланс между работой и отдыхом и участвуем в городских инициативах. Мы открыты к диалогу, предложениям и обсуждениям, рады высокому интересу к работе нашей площадки среди тольяттинцев", - подчеркнул генеральный директор "Транспорта будущего" Илья Сидоров.