Самарский "Авиакор" запустил производство авиаконтейнеров

АО "Авиакор-авиационный завод" запустил проект разработки и производства средств пакетирования по созданию авиационных контейнеров. Об этом в ходе 75-й Молодежной научной конференции в Самарском университете рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.
"Сегодня в России кроме нас такую продукцию никто не выпускает. До последнего времени мы завозили их из Европы и Китая. Проект стартовал в "доковидное" время. В производство заложен ряд инновационных технологий. Мы получили сертификат соответствия ЕАС (европейским требованиям), а затем провели сертификацию и производства, и контейнеров в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета. Теперь будем поставлять нашу продукцию в авиакомпании", — сказал Алексей Гусев.
Он уточнил, что предприятие уже отправило первые контейнеры в "Аэрофлот", "Волгу-Днепр", Red Wings и получило положительные отзывы. Продукция проходит по всем требованиям тендерной документации не хуже, чем импортные контейнеры.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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