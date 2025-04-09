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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Авиакор" запустил производство авиаконтейнеров

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АО "Авиакор-авиационный завод" запустил проект разработки и производства средств пакетирования по созданию авиационных контейнеров. Об этом в ходе 75-й Молодежной научной конференции в Самарском университете рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.

"Сегодня в России кроме нас такую продукцию никто не выпускает. До последнего времени мы завозили их из Европы и Китая. Проект стартовал в "доковидное" время. В производство заложен ряд инновационных технологий. Мы получили сертификат соответствия ЕАС (европейским требованиям), а затем провели сертификацию и производства, и контейнеров в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета. Теперь будем поставлять нашу продукцию в авиакомпании", — сказал Алексей Гусев.

Он уточнил, что предприятие уже отправило первые контейнеры в "Аэрофлот", "Волгу-Днепр", Red Wings и получило положительные отзывы. Продукция проходит по всем требованиям тендерной документации не хуже, чем импортные контейнеры.

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