Самарский "Авиакор" запустил производство авиаконтейнеров

АО "Авиакор-авиационный завод" запустил проект разработки и производства средств пакетирования по созданию авиационных контейнеров. Об этом в ходе 75-й Молодежной научной конференции в Самарском университете рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.

"Сегодня в России кроме нас такую продукцию никто не выпускает. До последнего времени мы завозили их из Европы и Китая. Проект стартовал в "доковидное" время. В производство заложен ряд инновационных технологий. Мы получили сертификат соответствия ЕАС (европейским требованиям), а затем провели сертификацию и производства, и контейнеров в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета. Теперь будем поставлять нашу продукцию в авиакомпании", — сказал Алексей Гусев.

Он уточнил, что предприятие уже отправило первые контейнеры в "Аэрофлот", "Волгу-Днепр", Red Wings и получило положительные отзывы. Продукция проходит по всем требованиям тендерной документации не хуже, чем импортные контейнеры.