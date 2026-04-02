16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Плесецка СоюзМаш и ОАК объявляют старт конкурса на присуждение премии им. Можайского "ОДК-Кузнецов" получил госнаграду за развитие авиационного двигателестроения Самарский "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-33" успешно стартовал с Байконура Легенда легкой авиации Сергей Алафинов поделился своим опытом достижения целей

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

СоюзМаш и ОАК объявляют старт конкурса на присуждение премии им. Можайского

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 255
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Союз машиностроителей России и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию "Ростех") начинают прием заявок на участие в премии имени А.Ф.Можайского. Свои работы смогут представить как отдельные авторы, так и авторские коллективы, работающие над решением актуальных авиационных задач. Общий фонд премии составит 10 миллионов рублей.

Премия учреждена Союзом Машиностроителей в 2025 году по инициативе ОАК и при поддержке Экспертного совета комитета Государственной думы по промышленности и торговле и комитета по авиационной промышленности СоюзМаш России.

"Премия имени Можайского - это механизм выявления и поддержки сильнейших инженерных команд и проектов, которые уже сегодня формируют технологическое ядро отечественного авиастроения. Мы делаем акцент на практическом результате - внедрении разработок, масштабировании решений и их вкладе в устойчивость отрасли", - отметил председатель Экспертного совета, генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха.

Премия присуждается в пяти номинациях:

  • За вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области военной авиационной техники и авиационной техники специального назначения;
  • За вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области гражданской авиационной техники;
  • За вклад в освоение серийного производства и глубокую модернизацию военной авиационной техники и авиационной техники специального назначения;
  • За вклад в освоение серийного производства и глубокую модернизацию гражданской авиационной техники;
  • тематическая персональная премия 2026 года За значительный вклад в решение задач СВО.

"Премия имени Можайского - это инструмент не просто признания, а отбора реально работающих решений для авиационной отрасли. В условиях внешнего давления нам необходимы проекты, которые доводятся до серийного производства и дают измеримый эффект для экономики и обороноспособности страны. Речь идет о формировании полного технологического контура - от научной идеи до готового изделия. Именно такие разработки должны становиться ориентиром для всей отрасли", - подчеркнул председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

В каждой номинации будут выбраны по три призера. Лауреаты получат денежные призы, дипломы и кубки. Размер премии за первое место - 800 тыс. рублей, второе - 600 тыс. рублей, третье - 400 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 июля 2026 года зарегистрироваться и направить заявку. Ознакомиться с памяткой участника, положением о премии и пакетом документов можно на официальных ресурсах организаторов.

Премия имени Александра Федоровича Можайского учреждена в память о русском исследователе, изобретателе и пионере авиации. Он заложил основы авиастроения и разработал первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Его работы обеспечили основу для внедрения новаторских решений в гражданскую и военную авиационную технику, а также способствовали развитию кадрового потенциала авиаотрасли.

В Воронежской области поддержку инженерным инициативам оказывает Воронежское региональное отделение СоюзМаш России совместно с банком НОВИКОМ. В частности, НОВИКОМ учредил премию "Инженерный авангард" в рамках молодежного форума "Инженеры будущего". Премия направлена на поддержку талантливых специалистов и проектов, демонстрирующих высокий уровень профессионализма и практическую значимость.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3