СоюзМаш и ОАК объявляют старт конкурса на присуждение премии им. Можайского

Союз машиностроителей России и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию "Ростех") начинают прием заявок на участие в премии имени А.Ф.Можайского. Свои работы смогут представить как отдельные авторы, так и авторские коллективы, работающие над решением актуальных авиационных задач. Общий фонд премии составит 10 миллионов рублей.

Премия учреждена Союзом Машиностроителей в 2025 году по инициативе ОАК и при поддержке Экспертного совета комитета Государственной думы по промышленности и торговле и комитета по авиационной промышленности СоюзМаш России.

"Премия имени Можайского - это механизм выявления и поддержки сильнейших инженерных команд и проектов, которые уже сегодня формируют технологическое ядро отечественного авиастроения. Мы делаем акцент на практическом результате - внедрении разработок, масштабировании решений и их вкладе в устойчивость отрасли", - отметил председатель Экспертного совета, генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха.

Премия присуждается в пяти номинациях:

За вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области военной авиационной техники и авиационной техники специального назначения;

За вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области гражданской авиационной техники;

За вклад в освоение серийного производства и глубокую модернизацию военной авиационной техники и авиационной техники специального назначения;

За вклад в освоение серийного производства и глубокую модернизацию гражданской авиационной техники;

тематическая персональная премия 2026 года За значительный вклад в решение задач СВО.

"Премия имени Можайского - это инструмент не просто признания, а отбора реально работающих решений для авиационной отрасли. В условиях внешнего давления нам необходимы проекты, которые доводятся до серийного производства и дают измеримый эффект для экономики и обороноспособности страны. Речь идет о формировании полного технологического контура - от научной идеи до готового изделия. Именно такие разработки должны становиться ориентиром для всей отрасли", - подчеркнул председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

В каждой номинации будут выбраны по три призера. Лауреаты получат денежные призы, дипломы и кубки. Размер премии за первое место - 800 тыс. рублей, второе - 600 тыс. рублей, третье - 400 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 июля 2026 года зарегистрироваться и направить заявку. Ознакомиться с памяткой участника, положением о премии и пакетом документов можно на официальных ресурсах организаторов.

Премия имени Александра Федоровича Можайского учреждена в память о русском исследователе, изобретателе и пионере авиации. Он заложил основы авиастроения и разработал первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Его работы обеспечили основу для внедрения новаторских решений в гражданскую и военную авиационную технику, а также способствовали развитию кадрового потенциала авиаотрасли.

В Воронежской области поддержку инженерным инициативам оказывает Воронежское региональное отделение СоюзМаш России совместно с банком НОВИКОМ. В частности, НОВИКОМ учредил премию "Инженерный авангард" в рамках молодежного форума "Инженеры будущего". Премия направлена на поддержку талантливых специалистов и проектов, демонстрирующих высокий уровень профессионализма и практическую значимость.