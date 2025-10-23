16+
Герб Самарской области нанесут на ракету

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Герб Самарской области нанесут на головной обтекатель ракеты-носителя РКЦ "Прогресс". Соответствующий указ главы региона опубликован на сайте областного правительства.

Ракету используют для вывода спутника, разработанного в рамках школьного научно-образовательного проекта "Space-π" программы "Дежурный по планете", на орбиту Земли.

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

