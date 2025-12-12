Самарский университет вошел в альянс "Суверенные технологии в области дронов и ближнего космоса"

Самарский университет им. Королёва в числе десяти ведущих университетов и научных организаций России вошел в состав участников Всероссийского альянса "Суверенные технологии в области дронов и ближнего космоса". Соглашение о создании альянса подписано 12 декабря в Москве в рамках Всероссийского форума технологического предпринимательства-2025. Инициатором создания такого альянса стал Самарский университет, а вся организационная работа была выполнена управлением по развитию молодежного предпринимательства университета.

"Это событие знаменует переход от локальных университетских инициатив к системной межрегиональной кооперации в области критически важных для страны технологий. Создается единое пространство для разработки и коммерциализации технологий, формирования межвузовских, межрегиональных студенческих команд, разработки программ студенческих стажировок, поддержки студенческих стартапов, реализации акселерационных программ. Речь идет не просто о сотрудничестве, а о создании экосистемы, где каждый участник вносит вклад в общее дело. В целом проект будет способствовать связанности территорий России", - подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, на церемонии подписания соглашения о создании альянса.

Как отметил ректор, несомненной предпосылкой для формирования этого альянса послужил успешный опыт Консорциума вузов Приволжского федерального округа "Университетское технологическое предпринимательство", созданного два года назад по инициативе Самарского университета им. Королёва. Именно эта платформа доказала жизнеспособность модели сетевого взаимодействия, когда студенты и молодые ученые из разных регионов страны получают равный доступ к экспертизе, ресурсам и инвестиционным возможностям университетов - участников консорциума, вне зависимости от места своей учебы и проживания. Теперь накопленный в рамках консорциума опыт кооперации будет масштабирован на новом уровне. География десяти участников альянса достаточно широка - от Белгорода до Оренбурга, от Перми до Северного Кавказа.

Планы альянса на ближайшие годы носят конкретный и амбициозный характер. В 2026 году предполагается запуск Всероссийского акселератора "КоролёвТех", ориентированного на рынок Аэронет, проведение стартап-коннекта для презентации проектов инвесторам, а также развитие программ стажировок и участие в олимпиадном движении для школьников по предпринимательству.

Перед альянсом также стоит немало актуальных задач по его развитию. Предстоит наладить эффективное взаимодействие между участниками из разных регионов, обеспечить устойчивое финансирование проектов, выстроить прочные связи с промышленными партнерами и создать механизмы тиражирования успешных практик. Решение этих задач потребует не только энтузиазма участников, но и системной поддержки со стороны государства и бизнеса.

"Ценность альянса как формы совместной работы университетов для бизнеса в том, что он позволяет бизнесу через единую точку входа получить доступ к компетенциям, ресурсам и результатам работы всех участников, не тратя время на соответствующий поиск. И через ту же точку получить запрашиваемый результат, в том числе конечный продукт. Работая над проектом альянса по дронам и ближнему космосу, мы ставили перед собой задачу создать инструмент, позволяющий формировать продукты в данной суверенной технологии с высокой степенью готовности, причем не только отвечающие на запросы бизнеса, но и формирующие новые рынки", - отметила Виктория Болгова, проректор Самарского университета им. Королёва.

Деловая программа форума продемонстрировала, как подобная кооперация работает на практике. Во время сессии "Университетские технологические консорциумы: +100 очков в гонке за лидерство" Владимир Богатырев подробно рассказал о принципах работы консорциума ПФО - добровольности, открытости и ориентации на конкретные результаты. Он отметил, что, объединив усилия, университетские команды способны решать сложные задачи в интересах индустриальных партнеров, а они, в свою очередь, готовы трудоустраивать к себе команды, а не отдельных специалистов.

А на демо-дне акселератора Платформы университетского технологического предпринимательства был представлен студенческий стартап Самарского университета по созданию "теплопластыря" для защиты различных устройств, например, аккумуляторных батарей, от холода. Это легкий и экономичный электронагреватель в виде гибкой и очень тонкой пленки, которую можно наклеить на предмет, нуждающийся в защите от низких температур. В числе конкурентных преимуществ такого нагревателя, по сравнению с подобными устройствами на рынке, - маленькая толщина, гибкая конструкция, малое потребление энергии и продолжительный срок службы. Стартап вошел в ТОП-10 проектов, представленных потенциальным инвесторам на Всероссийском форуме технологического предпринимательства. Подобные примеры демонстрируют, как теоретические модели воплощаются в реальные проекты.