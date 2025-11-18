Компания "Транспорт Будущего" провела на предприятии День экологии

День открытых дверей компании "Транспорт Будущего Самара", который прошёл 15 ноября, был посвящён Всемирному дню вторичной переработки.

Компания регулярно приглашает жителей города и гостей познакомиться с передовыми технологиями производства беспилотников. Экскурсии проходят два раза в месяц, а в ноябре мероприятие приобрело тематическую направленность: 15 ноября отмечался Всемирный день вторичной переработки.

Каждый год "Транспорт Будущего" вносит свой вклад в экологическое будущее планеты — сотрудники участвуют в посадке деревьев. В этот раз, к 15 ноября, коллектив поддержал миссию по-другому — организовал сбор макулатуры. До этого срока сотрудники сдавали макулатуру на территории предприятия, а гостям дня открытых дверей предложили присоединиться к инициативе. В итоге было собрано 50 кг макулатуры, отправленной на переработку.

В день открытых дверей завод посетили жители Тольятти, студенты колледжей технического и художественного образования, машиностроительного колледжа, а также гости из Самары. Гости ознакомились с производственными площадками, технологическими линиями, летно-испытательным комплексом и центром управления полётами. Особый интерес вызвали испытания агродрона С-80.

"Компания "Транспорт Будущего Самара" провела тематический день открытых дверей, которые включил в себя не только демонстрацию современных технологий, но и экологическую миссию. Организованный сбор макулатуры — хороший способ привлечь внимание к переработке и сохранить окружающую среду, и мы уверены, что акция станет традиционной для нашей компании", — отметил генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.