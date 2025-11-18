16+
Компания "Транспорт Будущего" провела на предприятии День экологии

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Компания "Транспорт Будущего" провела на предприятии День экологии

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
День открытых дверей компании "Транспорт Будущего Самара", который прошёл 15 ноября, был посвящён Всемирному дню вторичной переработки.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Компания регулярно приглашает жителей города и гостей познакомиться с передовыми технологиями производства беспилотников. Экскурсии проходят два раза в месяц, а в ноябре мероприятие приобрело тематическую направленность: 15 ноября отмечался Всемирный день вторичной переработки.

Каждый год "Транспорт Будущего" вносит свой вклад в экологическое будущее планеты — сотрудники участвуют в посадке деревьев. В этот раз, к 15 ноября, коллектив поддержал миссию по-другому — организовал сбор макулатуры. До этого срока сотрудники сдавали макулатуру на территории предприятия, а гостям дня открытых дверей предложили присоединиться к инициативе. В итоге было собрано 50 кг макулатуры, отправленной на переработку.

В день открытых дверей завод посетили жители Тольятти, студенты колледжей технического и художественного образования, машиностроительного колледжа, а также гости из Самары. Гости ознакомились с производственными площадками, технологическими линиями, летно-испытательным комплексом и центром управления полётами. Особый интерес вызвали испытания агродрона С-80.

"Компания "Транспорт Будущего Самара" провела тематический день открытых дверей, которые включил в себя не только демонстрацию современных технологий, но и экологическую миссию. Организованный сбор макулатуры — хороший способ привлечь внимание к переработке и сохранить окружающую среду, и мы уверены, что акция станет традиционной для нашей компании", — отметил генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

