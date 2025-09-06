Самарский "ОДК-Кузнецов" намерен произвести 600 ракетных двигателей РД-107A

Самарский "ОДК-Кузнецов", входящий в корпорацию "Ростех", произведет 600 ракетных двигателей РД-107A за ближайшие семь лет. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия.
"На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - приводит его слова РИА "Новости".
Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.