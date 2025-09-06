Самарский "ОДК-Кузнецов" намерен произвести 600 ракетных двигателей РД-107A

Самарский "ОДК-Кузнецов", входящий в корпорацию "Ростех", произведет 600 ракетных двигателей РД-107A за ближайшие семь лет. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия.

"На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - приводит его слова РИА "Новости".

Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.