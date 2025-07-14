Министр сельского хозяйства РФ посетила площадку "Транспорт будущего"

Площадку "Транспорт Будущего" в Тольятти посетила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Совместно с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и руководством компании она осмотрела производственные линии по сборке агродрона С-80.
Говоря о перспективах применения беспилотников в сельском хозяйстве, министр отметила, что в будущем они могут стать серьезным инструментом для повышения эффективности отрасли.
"Мы, безусловно, видим большие перспективы в развитии этого направления, особенно в сочетании с традиционными методами обработки полей, что позволяет достигать максимальных результатов. В ходе обсуждения с коллегами у нас возникли некоторые разногласия по поводу эффективности использования агродронов. Однако я уверена, что впереди нас ждет, возможно, не очень долгий, а даже короткий путь для того, чтобы объективно оценить их пользу для сельского хозяйства", — подчеркнула Оксана Лут.
Министр также акцентировала внимание на необходимости создания специализированного сервиса для обслуживания такой техники, чтобы сделать её доступной для всех сельхозпроизводителей. Сегодня не только крупные, но и средние и малые предприятия положительно относятся к внедрению современных технологий, включая сельхоздроны.
"Агродроны — это не будущее, а уже настоящее сельского хозяйства. До их массового внедрения остается совсем немного времени. Хотя в стране пока нет подобного сервиса, мы должны создать его в ближайшее время. Самостоятельно приобретать такую технику предприятиям невыгодно — это дорого и требует специальных знаний. Необходимы квалифицированные специалисты и сервисные центры. Когда такой сервис появится, уверена, многие сельхозпроизводители будут им пользоваться, чтобы сокращать затраты. Кроме того, использование агродронов способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции, что является ключевой задачей на внутреннем и внешнем рынках", — добавила Оксана Лут.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....