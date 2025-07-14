Министр сельского хозяйства РФ посетила площадку "Транспорт будущего"

Площадку "Транспорт Будущего" в Тольятти посетила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Совместно с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и руководством компании она осмотрела производственные линии по сборке агродрона С-80.

Говоря о перспективах применения беспилотников в сельском хозяйстве, министр отметила, что в будущем они могут стать серьезным инструментом для повышения эффективности отрасли.

"Мы, безусловно, видим большие перспективы в развитии этого направления, особенно в сочетании с традиционными методами обработки полей, что позволяет достигать максимальных результатов. В ходе обсуждения с коллегами у нас возникли некоторые разногласия по поводу эффективности использования агродронов. Однако я уверена, что впереди нас ждет, возможно, не очень долгий, а даже короткий путь для того, чтобы объективно оценить их пользу для сельского хозяйства", — подчеркнула Оксана Лут.

Министр также акцентировала внимание на необходимости создания специализированного сервиса для обслуживания такой техники, чтобы сделать её доступной для всех сельхозпроизводителей. Сегодня не только крупные, но и средние и малые предприятия положительно относятся к внедрению современных технологий, включая сельхоздроны.

"Агродроны — это не будущее, а уже настоящее сельского хозяйства. До их массового внедрения остается совсем немного времени. Хотя в стране пока нет подобного сервиса, мы должны создать его в ближайшее время. Самостоятельно приобретать такую технику предприятиям невыгодно — это дорого и требует специальных знаний. Необходимы квалифицированные специалисты и сервисные центры. Когда такой сервис появится, уверена, многие сельхозпроизводители будут им пользоваться, чтобы сокращать затраты. Кроме того, использование агродронов способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции, что является ключевой задачей на внутреннем и внешнем рынках", — добавила Оксана Лут.