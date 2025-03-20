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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Развитие беспилотных гражданских авиатехнологий обсудили на площадке компании "Транспорта будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти приехали губернатор региона Вячеслав Федорищев, заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. О работе предприятия и ближайших планах рассказал генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Транспорт будущего"

Участники встречи обсудили ход строительства, оснащение и перспективы ввода в эксплуатацию двух капитальных посадочных площадок для беспилотных авиационных систем. Новые объекты появятся в Самарской области по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры, безопасность и сертификация БАС", входящему в нацпроект "Беспилотные авиационные системы".

Задачи площадок — прием, техническое обслуживание и выпуск беспилотников. Предстоит построить ангары хранения и обслуживания, здания для внешних пилотов и персонала, рулежные дорожки, иную необходимую инфраструктуру. Посадочные площадки планируют разместить в том числе в Тольятти. Таким образом, город станет территорией в Поволжье, где будут отрабатывать организацию коммерческих полетов БАС.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы обучения специалистов для беспилотной отрасли.

"В России внедряется все больше беспилотных технологий в различных видах сообщения: автомобильном, водном, железнодорожном и воздушном. Крайне важно, чтобы их сосуществование в единой среде было бесшовным, комфортным и безопасным — это одна из целей работы Минтранса России. На примере Самарской области очевидно: в перспективе эта задача может быть успешно реализуема — в регионе представлены все виды транспорта, а по скорости внедрения в экономику беспилотных авиасистем он один из лидеров во всей стране", — прокомментировал заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин.

Особый статус региона в новом сегменте гражданской авиации отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров:

"Самарская область стала одним из лидеров в сфере развития беспилотных авиационных систем. На площадке компании "Транспорт будущего" мы увидели современные производственные линии, инновационную продукцию. Сегодня в Тольятти выпускают беспилотники для сельского хозяйства, дроны-доставщики, беспилотную технику для мониторинга. Линейка гражданских БАС растет, и появление в Тольятти капитальных посадочных площадок для беспилотников станет важным шагом в развитии отрасли в регионе и в Российской Федерации".

О запросе общества и бизнеса на беспилотные технологии говорил на встрече в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона пообещал:

"Продолжим поддерживать производство инновационной продукции и развитие беспилотных авиационных систем, которые будем использовать в сельском хозяйстве, логистике и других отраслях".

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