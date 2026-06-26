В ТГУ прошёл инженерный хакатон по беспилотным системам

В рамках Кадрового форума БАС на площадке Тольяттинского государственного университета прошел инженерный хакатон "Беспилотные мобильные системы и комплексы".

74 участника — школьники, студенты трех вузов Тольятти — объединились в стартап-студию, чтобы создавать технологии будущего.

Уже за первый день участники научились распределять роли и работать в жестком тайминге на платформе "Проектива", узнали, как устроены беспилотники, попробовали себя в роли пилотов и начали проектировать.

Команды уже взялись за сквозные кейсы от НПЦ БАС "Самара": механизмы сброса груза, алгоритмы компьютерного зрения для посадки в тумане, нейросети для картографирования дефектов дорог и расчеты для агродронов.

Еще было погружение в компьютерное зрение, нейросети, правовые аспекты полетов и по итогу — защита проектов.

Всего было представлено семь кейс-проектов, два которых стали победителями: автоматическая система точной посадки БВС в условиях ограниченной видимости и программная модель цифрового двойника производственного процесса сборки БВС.

Генеральный директор НПЦ БАС Самара Контантин Яшин, который был в экспертном совете, высоко оценил проработку проектов-победителей. Лучшие решения войдут в перечень НИОКР с НПЦ БАС "Самара", а софтверные стартапы получат поддержку Центра развития бизнеса ТГУ и помощь в патентовании.