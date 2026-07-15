Самарский "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" успешно стартовал с Байконура

Во вторник, 14 июля в 17:48 мск с космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", сообщает Роскосмос.
"Союз МС-29" доставил на Международную космическую станцию экипаж 75-й долговременной экспедиции и научную аппаратуру, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипажем ТПК "Союз МС-29" планируется выполнение 38 космических экспериментов и целевых работ в интересах отечественной науки или направлены на создание и отработку в условиях космического полета технологий освоения космического пространства.
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