16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"ОДК-Кузнецов" получил госнаграду за развитие авиационного двигателестроения

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Cамарское предприятие "ОДК-Кузнецов" удостоено ордена Александра Невского за реализацию стратегически важных проектов в сфере отечественного авиационного двигателестроения. Указ подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: ОДК Кузнецов

Орден Александра Невского — уникальная государственная награда с трехвековой историей, одна из самых значимых в России. Коллективы предприятий удостаиваются его за выдающиеся заслуги и значимый вклад в развитие ключевых отраслей. В торжественной церемонии награждения принял участие индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Деятельность "ОДК-Кузнецов" сосредоточена на разработке и производстве двигателей семейства "НК" для авиации и топливно-энергетического комплекса, производстве ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для космических программ. Ведутся перспективные разработки вертолетного двигателя ПД-8В, двигателя НК-3 для отечественной сверхлегкой ракеты, промышленных газотурбинных двигателей мощностью 32 МВт НК-36СТ-32 и НК-37 для нефтегазовой отрасли и энергетики. ОДК-Кузнецов задействовано в целом ряде ключевых проектов Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Особенно значимо, что указ о награждении подписан президентом Российской Федерации, который в 2025 г. лично посетил наше предприятие. Это знак огромного доверия к нам, к нашему коллективу, к нашему будущему. Предприятие, работая в контуре Госкорпорации Ростех, вносит большой вклад в безопасность и технологический суверенитет страны. Впереди стоят серьёзнейшие задачи. Это серийный выпуск НК-36СТ мощностью 32 мегаватта. Это работа над новым проектом ПД-8В. Это создание перспективных газотурбинных двигателей нового поколения. И, конечно, бесперебойное производство космической продукции", — отметил генеральный директор "ОДК-Кузнецов" Олег Выдумлев.

Орден Александра Невского стал пятой государственной наградой, которой удостоен коллектив предприятия ОДК-Кузнецов. Ранее он дважды награждался орденом Ленина: за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску авиационных моторов для боевых самолетов в 1941 г. и в 1957 г. за успешное выполнение заданий правительства по созданию новой авиационной техники. В 1945 г. завод был удостоен ордена Красного Знамени, а в 1960 г. — ордена Трудового Красного Знамени за успешное выполнение государственных заданий по освоению в производстве специальных изделий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5