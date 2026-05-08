"Думала, что идет на дачу": пенсионерку нашли в лесу после двух дней поисков

На Красной Глинке нашли живой 88-летнюю женщину, пропавшую два дня назад. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Женщина пропала днем 3 мая. Она ушла на прогулку и не вернулась.
Сначала родственники искали ее сами, а потом обратились в полицию и в поисковый отряд. На заявку откликнулись десятки добровольцев со всей области.
Поиски начались 4 мая и охватили более 190 км. В операции участвовали 63 добровольца "ЛизаАлерт", два кинологических расчета УФСИН. Активно в поиске участвовали жители поселка — они расклеивали ориентировки, осматривали территории и помогали с транспортировкой поисковых групп. Благодаря анализу видеозаписей с камер наблюдения местных жителей удалось сузить зону поиска.
Вечером 5 мая пожилую женщину обнаружили в лесу. "Физически крепким молодым людям было непросто взобраться там наверх, а уж бабушке и подавно. Но вопреки ожиданиям оказалось, что миниатюрная 88-летняя женщина на деле не просто поднялась по крутому склону, но и ушла вглубь леса на 200 метров, думая, что идет на свою дачу", — рассказали поисковики.
Состояние бабушки тяжелое. На место была вызвана скорая помощь.
