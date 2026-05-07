В Самарской области объявлен отбой ракетной опасности, которая действовала с 6:30 7 мая. Об этом в МАХ в 7:49 сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Были ли попытки атаковать регион, не уточняется.
Напомним, из-за ракетной опасности в Самаре приостанавливалось движение наземного общественного транспорта.
Также в регионе с ночи действует опасность атаки БПЛА.
