Житель региона осужден за незаконную вырубку черной ольхи в особо крупном размере

Гражданин совершил незаконную вырубку черной ольхи в особо крупном размере и был признан виновным. По решению суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также возложена обязанность возместить причиненный ущерб в размере 353 тыс. рублей.

Однако добровольного погашения ущерба не последовало, уточнили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

Для взыскания долга судебный пристав применил комплекс мер, а именно: наложил исполнительский сбор в размере 42 тыс. руб., запретил выезд за границу, ограничил регистрационные действия с имуществом и обратил взыскание на банковские счета.

В результате мужчина полностью погасил задолженность, и исполнительное производство было закрыто.