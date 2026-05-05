"Урал" и "Нива" не поделили сельскую дорогу в Самарской области

В понедельник, 5 мая, в с. Камышла случилось ДТП с участием мотоцикла, сообщают спасатели ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Авария произошла в 18:51 на ул. Комсомольской из‑за столкновения автомобиля "Chevrolet Niva" с мотоциклом "Урал".
В результате происшествия пострадал один человек, которого госпитализировали.
На месте работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Ещё одно ДТП с участием мотоцикла произошло в Самаре.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!