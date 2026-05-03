В Кинельском районе две легковушки не поделили дорогу, есть пострадавший

В воскресенье, 3 мая, на повороте на пос. Кинельский произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2114 и Lada Granta, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Информация об аварии поступила в пожарно-спасательный отряд № 34 Противопожарной службы СО в 16:09. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты в количестве пяти человек личного состава.

По прибытию установлено, что произошло боковое столкновение. Пожарные-спасатели выполнили работы по отключению АКБ.

Пострадал водитель ВАЗ 2114, госпитализирован.