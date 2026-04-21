В Самаре водитель Renault сбил ребенка, который заканчивал переход дороги

В понедельник, 20 апреля, в 18:30 56-летний водитель на Renault Logan напротив дома 141 по ул. Стара-Загора наехал на ребенка.

Как выяснили полицейские, при включении разрешающего сигнала светофора водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 10-летнего пешехода, который заканчивал переход проезжей части.

Ребенок доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.