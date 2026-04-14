В Сызрани столкнулись "Гранта" и "Приора", четыре человека пострадали

В понедельник, 13 апреля, в 23:33 на ул. Интернациональная столкнулись Lada Priora и Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По материалам правоохранителей, 20-летняя водитель Priora при повороте налево (на зеленый сигнал светофора), на регулируемом перекрестке, не уступила дорогу Lada Granta.

Оба водителя и два пассажира автомобиля "Приоры", 20 и 24 лет, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение.