В Самаре столкнулись мотоциклы Suzuki и Honda — оба водителя в больнице

Во вторник, 19 мая, в 22:55 в Промышленном районе Самары на ул. Ново-Садовой возле дома № 363Б произошло ДТП с участием двух байкеров, сообщает облглавк.

35‑летний мужчина на мотоцикле Suzuki GSX‑S1000, ехавший со стороны ул. Губанова в сторону пр. Кирова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл Honda CBR1000 под управлением 36‑летнего водителя, который двигался впереди в том же направлении.

Несмотря на то что оба мотоциклиста были в защитной экипировке и шлемах, они получили травмы и были доставлены в больницу.