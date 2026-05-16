В Волжском районе пьяный водитель на "Гранте" слетел на обочину

В пятницу, 15 мая, в 00:59 произошло ДТП на 18 км трассы М-5 в Волжском районе, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 35-летний водитель Lada Granta, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Новосельской. Во время движения он нарушил ПДД и съехал на обочину, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. С места ДТП госпитализирована 36-летняя женщина-пассажир.