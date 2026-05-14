На Обводном шоссе Тольятти погиб автомобилист

Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Самарской области, сообщает ГУ МВД.

В четверг, 14 мая, на 1 км Обводного шоссе Тольятти водитель Lada Kalina не занял крайнее положение на дороге и врезался в автомобиль Kia Rio, ехавший в том же направлении.

В результате ДТП 65‑летний водитель Lada Kalina скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. 49‑летний водитель и 47‑летний пассажир Kia Rio госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются .