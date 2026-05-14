Иван Носков: "Благодарю ребят и педагогов за помощь, за вклад в красоту городских пространств"

В Самаре к волонтерскому корпусу рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" присоединились школьники. Старшеклассники проводят в своих школах внеклассные уроки, на которых рассказывают ученикам старше 14 лет о проектах благоустройства, об исторических событиях, связанных с этими территориями, и о том, почему эти места важны для города.

"В школах Самары старшеклассники подготовили внеклассные уроки, на которых рассказывают об истории разных районов Самары, их знаковых мест и общественных пространств, которые в разные годы преобразились благодаря нацпроектам и программе "Формирование комфортной городской среды". Это действительно интересно и познавательно. Благодарю ребят и педагогов, которые им помогают, за интерес к краеведению, за активную гражданскую позицию и помощь городу в его развитии, становлении современным областным центром", - сказал глава города Самары Иван Носков.

В рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2027 году участвует 20 объектов. Каждое общественное пространство уже получило поддержку жителей, когда они выдвинули его на голосование, и имеет важное историческое значение для города. Например, это Сквер авиаконструкторов и сквер имени академика Н.Д.Кузнецова, связанные с историей авиастроения в Самаре, сквер Энтузиастов, расположенный рядом с парком Победы.

"О программе "Формирование комфортной городской среды" знаю давно, в нашем районе благодаря ей благоустроено несколько дворов. Хочу, чтобы победили в голосовании именно пространства нашего района - территория у дома культуры "Нефтяник" и Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам, он посвящен землякам, которые жили в Куйбышевском районе и погибли в годы Великой Отечественной войны, - поделился мнением ученик школы № 24 Куйбышевского района Самары Самвел Мартиросян. - Одноклассникам и ученикам из других классов нравится сам процесс голосования, нравится выбирать, какие места в Самаре должны стать комфортнее. Участвовать в жизни города - это почетно".

По состоянию на 14 мая в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2027 году участвовало более 93 тысяч самарцев. Рейтинговое голосование продлится до 12 июня.

Отметим, что все желающие могут присоединиться к волонтерскому корпусу проекта до 5 июня 2026 года. Подать заявку в добровольческий корпус голосования можно на сайте DOBRO.RU по ссылке: https://dobro.ru/event/11588234?utm_source=presskit.

Напомним, для всех, кто хочет проголосовать и затрудняется сделать это онлайн на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе", по будням с 10:00 до 18:00 работают волонтеры в пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области.

