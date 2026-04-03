Иван Носков: "Субботник - это праздник общего созидательного труда, который объединяет самарцев"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Со 2 апреля в Самаре стартовала регистрация для участия в общегородских субботниках. В этом году они состоятся 18 и 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.

"Люди старшего поколения еще помнят, что субботник - это праздник общего созидательного труда, который объединяет. А вот те, кто помоложе, начали об этом забывать. Поэтому приходите семьями, берите друзей и коллег. К майским праздникам Самара должна быть чистой, чтобы мы спокойно начали готовиться к празднованию Дня Победы и юбилею любимого города. Уверен, те, кто выйдет на субботники, сделают это не по обязанности, а из любви к своему двору, району, городу. Давайте покажем, сколько в Самаре настоящих самарцев - не по месту рождения, а по состоянию души!" - призвал глава города Самары Иван Носков.

18 апреля общегородской субботник пройдет на 12 локациях, а 25 апреля - на девяти локациях. Регистрация через портал "Госуслуги" необходима, для того чтобы рассчитать необходимое количество инвентаря и мешков на каждую локацию, а после субботников организовать централизованный вывоз собранного мусора.

Локации общегородского субботника в Самаре 18 апреля:

  • Стара Загора, 140 (начало в 09:00)
  • Сквер имени Гвардии лейтенанта Щербакова, в районе дома №377 по ул. Ново-Садовой и домов №№ 322а, 324а и 324б по пр. Кирова (начало в 09:00)
  • Сквер "Родничок Надежды" (начало в 09:00)
  • Сквер Гагарина, ул. Гагарина, 48 (начало в 10:00)
  • Сквер на Ильинской площади и сквер им. Сафонова, напротив школы №12 (начало в 10:00)
  • Ул. Максима Горького, 64 до ТЦ "Стройдом" (начало в 10:00)
  • Пос. Южный, сквер "Южный" (начало в 10:00)
  • Пос. Мехзавод, сквер "Октябрь" (начало в 10:00)
  • Территория парка 50-летия Октября (начало в 10:00)
  • Набережная, вторая очередь, встреча Маяковский спуск (начало в 10:00)
  • Проспект Ленина, встреча Ленина/Осипенко (начало в 10:00)
  • Ерик Парк, микрорайон Волгарь (начало в 11:00).

Локации общегородского субботника в Самаре 25 апреля:

  • Сквер перед АО "Самарский металлургический завод", ул. Алма-Атинская, 29 (начало в 09:00)
  • Парк "Воронежские озера", вход с улицы Воронежской (начало в 09:00)
  • Сквер Энтузиастов (начало в 09:00)
  • Пос. Красная Глинка, сквер "Искра" (начало в 10:00)
  • Улица Евгения Золотухина, 42 (начало в 10:00)
  • Территория, прилегающая к ДК "Нефтяник", ул. Кишиневская (начало в 10:00)
  • Хлебная площадь (начало в 12:00)
  • Территория парка "Щорса" (начало в 12:00)
  • Мичурина, 64 (начало в 14:00).

Контакты ответственных на каждой из локаций 18 и 25 апреля указаны на портале "Госуслуги".

Все желающие также могут выйти на субботники в своем дворе и районе. События проходят в течение всего апреля при поддержке районных администраций, депутатов, управляющих компаний и ТСЖ.

