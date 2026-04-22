Иван Носков: "Я верю в торжество справедливости и неотвратимость наказания"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сегодня ночью в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд жилого дома в Сызрани. Соболезнования пострадавшим выразил в своём канале МАХ глава Самары Иван Носков.

"Самара и Сызрань — не только соседи, но и друзья. Сейчас как никогда важно сплотиться, стать единым кулаком, который выбьет из наших врагов желание подорвать основы нашей государственности и причинить нашим людям боль потери близких. Сталкиваясь с такими ситуациями, максимально остро осознаешь, как необходима взаимная поддержка. Я понимаю, какой груз ответственности лежит сейчас на каждом мэре, на каждом главе муниципалитета. И верю в торжество справедливости и неотвратимость наказания. Верю, что рука, поднявшая в небо "птичку", одновременно подписала себе приговор.

Я хорошо знаком с главой города Сызрани Сергеем Евгеньевичем Володченковым и знаю, что он делает все возможное для пострадавших. Самара готова оказать необходимую помощь. Мы вместе с вами до последнего верили в благополучный исход спасательных работ и вместе скорбим о погибших.

Сейчас будет много спекуляций на этой теме, внешние враги и внутренние паникеры выжмут из трагедии максимум. Сызрань, не поддавайся, держись! Мы рядом", — пишет Иван Носков.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

