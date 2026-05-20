Иван Носков: "ФОК в Прибрежном — один из знаковых проектов стратегии развития Самары"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершается установка уличного оборудования на территории физкультурно-оздоровительного комплекса, который строится в поселке Прибрежном. На общей площади 1,5 тысячи квадратных метров уже установлены тренажеры для детей и взрослых, столы для настольного тенниса, оборудовано поле для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, а также выполнено благоустройство территории и монтаж опор освещения. Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 93%.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Строительство ФОКа в поселке Прибрежном — один из знаковых проектов Стратегии социально-экономического развития Самары до 2030 года, долгожданное событие для жителей. Комплекс создаем прежде всего для них, поэтому на этапе проектирования и строительства учитывали пожелания. Среди прочего заменили баскетбольную площадку на мини-футбольное поле, добавили в проект воркаут-площадки с разноуровневыми турниками и брусьями для занятий всей семьей. Сейчас фактически переходим к завершающему этапу, но именно на нем важен особо пристальный контроль сроков и качества, чтобы спортивный объект служил самарцам долгие годы", — сказал глава города Самары Иван Носков.

На сегодняшний день в самом здании ФОКа в полном объеме произведено устройство кровли и монтаж систем инженерных коммуникаций, вентиляции и кондиционирования. Также установлены окна и витражи, уложена износостойкая паркетная доска в универсальном зале, установлена охранная сигнализация, завершен монтаж лифта и подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья.

После ввода в эксплуатацию на базе ФОКа планируется организация занятий по самбо (спортивная школа олимпийского резерва им. В. В. Ольховского № 11), спортивному ориентированию и радиоспорту (спортивная школа "Саксор"), а также баскетболу и ОФП (спортивная школа "Чайка"). Кроме того, для жителей здесь будут работать тренеры по месту жительства Красноглинского района города Самары. Также запланирован дополнительный набор в секции.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном ведется в рамках городской программы "Развитие физической культуры и спорта", которая нацелена на создание доступной и комфортной спортивной инфраструктуры во всех районах Самары. Ранее в Самаре был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс "Чемпион".

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

