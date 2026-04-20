Иван Носков: "У предпринимателей Самары есть наработки, которые могут быть интересны узбекским партнерам"

Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент. Они провели более 60 b2b-переговоров с руководителями предприятий города и обсудили перспективы сотрудничества.

"Для Самары развитие сотрудничества с регионами Узбекистана — это стратегически важный шаг в укреплении экономических связей и расширении возможностей наших предпринимателей. Бизнес миссии играют в этом процессе ключевую роль: они не только открывают новые каналы для поиска надежных партнеров и реализации совместных проектов, но и позволяют обмениваться лучшими практиками в таких перспективных отраслях, как строительство, промышленность, туризм и логистика. Особо отмечу потенциал взаимодействия в сфере цифровизации и внедрения энергоэффективных технологий — здесь у предпринимателей Самары есть наработки, которые могут быть интересны узбекским партнерам", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Советник председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Алишер Шайхов во время встречи подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером для Республики Узбекистан с точки зрения масштабного инвестиционного рынка и инвестиционных возможностей.

"Компании из Ташкента и других городов Узбекистана настроены на сотрудничество с российскими предприятиями. Ключевое преимущество для развития партнерства — уже созданные в республике возможности. В частности, на территории Узбекистана функционирует более 20 свободных экономических зон с особыми налоговыми условиями и налаженными деловыми связями с государствами Центральной Азии и Ближнего Востока, — отметил советник председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Алишер Шайхов. — Наибольший потенциал для российско-узбекского сотрудничества видим в пищевой и текстильной промышленности, строительной сфере, IT-секторе, в том числе в рамках запущенной в 2026 году национальной стратегии по внедрению искусственного интеллекта. Нацелены не только на поддержку стартапов, но и на взаимодействие с крупными предприятиями, уже внедряющими инновационные и цифровые решения".

Всего в бизнес-миссии принимают участие 10 предприятий. Например, ООО "Реформинг-Центр", выступающее генподрядчиком по ряду государственных контрактов в Самарской области, нацелено на поиск и привлечение сотрудников различных специальностей для реализации текущих и будущих строительных проектов. Компания занимается строительством, реконструкцией и проектированием жилых и социальных объектов, среди крупных проектов — реконструкция здания, где сейчас располагается театр для детей и молодежи "Мастерская".

"Рабочие встречи бизнес-миссии — на максимально высоком уровне. Есть заинтересованность со стороны торгово-промышленных палат Ташкента и Самарканда, а также частных организаций, которые готовы предоставить трудовые ресурсы для наших объектов. Стремительный рост объемов строительства, которое сейчас ведет наша компания в Самаре и регионе, требует четкого планирования графика работ, а он напрямую зависит от достаточного количества специалистов. По итогам переговоров уже приступили к подготовке контрактов с несколькими организациями — уверен, результат будет положительным. Каждому специалисту гарантируем юридическое и физическое сопровождение, комфортные бытовые условия и прозрачные финансовые договоренности", — сказал руководитель ООО "Реформинг-Центр" Сергей Филиппов.

Напомним, в составе бизнес-миссии также производители токарных станков, оборудования для очистки сточных вод, сельскохозяйственной техники, а также компании, работающие в сфере химической и пищевой промышленности, металлоконструкций, технического обслуживания медицинского оборудования и разработки цифровых решений.