Иван Носков: "Молодежь интересуется историей, хочет узнать этапы становления нашей страны"

Вчера Самара присоединилась к "Ночи музеев" — площадки акции посетили больше 50 тыс. человек. К экскурсиям присоединился и глава города Иван Носков. Об этом он написал в своём канале МАХ.

"Я помню время, когда эта акция только начиналась в России. Изначально она была интересна в основном людям старшего поколения. Сегодня две трети посетителей — это молодежь до 30 лет. Причем очереди стоят даже на улице", — рассказывает мэр.

Это говорит о том, что молодежь интересуется историей, хочет узнать этапы становления нашей страны, понять, какими были наши предки, какое наследие они нам оставили. Узнавать это можно через многие темы — археологию, искусство, военное дело, развитие почты, освоение космоса и многие-многие другие.

В Самаре больше 20 музеев, и это только те, которые широко известны. Не исключено, что за счет маленьких частных музеев эта цифра в полтора-два раза больше. Для муниципальных музеев в Самаре существует программа поддержки, в прошлом году, например, выделяли средства музею Алексея Толстого на благоустройство исторической усадьбы писателя.

"Я, например, был в своем любимом художественном музее, в театре оперы и балета и в музее-квартире Алексея Толстого. Кстати, музеи-квартиры — это вообще отдельный музейный "жанр", если можно так сказать. Несмотря на большое количество посетителей, там всегда особая аура. Экскурсию по музею проводил ученый, филолог, краевед Михаил Перепелкин. Всегда с интересом смотрю его программу "Город. История. События" на телеканале Самара-ГИС.

Благодарю всех музейных работников за кропотливый труд по сохранению нашей истории. И, независимо от акций, ходите в музеи — это интересно!", — пишет Иван Носков.