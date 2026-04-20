Порядка 63 км дорог уже обследовала передвижная диагностическая лаборатория в Самаре

В Самаре в период с начала апреля завершена диагностика состояния почти 63 км городских дорог. Передвижная диагностическая лаборатория города обследовала дороги по улицам Фрунзе, Чапаевской, Коммунистической и другим. Специалисты обработали информацию, полученную с ранее обследованных участков. Всего же в областной столице будет обследовано 709,2 км дорог.

"Результаты работы передвижной диагностической лаборатории помогают оперативно принимать решения по объемам и видам дорожных работ и не допускать значительного разрушения покрытий. Также современное оснащение лаборатории помогает выявлять неровности, уклоны, дефекты геометрии дорожного полотна, сетку трещин, проломы и определять колейность в начале ее образования. Задача — в первую очередь обследовать все участки дорог, где ремонт проведен недавно и гарантия еще не завершилась", — сказал заместитель главы городского округа Самара Евгений Владимирский.

Напомним, лаборатория оснащена новым программным обеспечением, датчиками, системами видеодефектовки, панорамной видеосъемки и пр. Исследования дорожной сети продолжатся в течение всего теплого сезона — мобильная лаборатория может работать только в сухую погоду и светлое время суток. Для точности замеров также важны скорость передвижения спецавтомобиля и светофорная "зеленая волна". Ежедневно мобильный комплекс проезжает участки совокупной протяженностью порядка 5 км, где обследует все полосы движения.

"Промежуточные результаты диагностики показали высокое количество просадок в локациях с инженерными коммуникациями — люками и колодцами ливневок. Такие данные оперативно передаем профильному департаменту. Знаем, что все это дорожные службы совместно с ресурсоснабжающими компаниями устранят. Видим, что многие проблемные участки, о которых сообщали в начале апреля и в прошлом году, уже приведены в порядок. Приятно видеть результаты общей работы!" — отметил директор МБУ "Дорожное хозяйство" города Самары Шамиль Халиуллов.

Кампания ремонта дорог в Самаре расширяется. Дорожники работают сейчас на 5 объектах. На улице Владимирской ведется установка бордюрного камня, на Тухачевского, 6-й просеке и Металлистов проведена фрезеровка старого покрытия, выравнивают люки и решетки ливневки. На Дачной (участок от Пензенской до Тухачевского) после удаления изношенного покрытия уложено основание проезжей части в локациях, где оно было ослаблено, а на Кромской уже завершена укладка асфальта. Всего в 2026 году приведут в порядок около 200 дорожных объектов, включая 39 по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В числе прочего отремонтируют порядка 45 дорог и тротуаров, ведущих к социальным учреждениям. На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней на эти работы предусмотрено свыше 2,6 млрд рублей. С перечнем объектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

Напомним также, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.