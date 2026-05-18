Иван Носков: "Особое внимание уделяем озеленению газонов вдоль дорог и тротуаров"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре молодые растения высадили в исторической части областной столицы. В районе площади Революции и на улице Максима Горького появились 15 крупномерных саженцев дуба, рябины и черемухи, а вдоль улично-дорожной сети на улицах Ленинградской, Куйбышева, Самарской и Ленинской - 42 ивы, рябины и черемухи.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В этом году особое внимание уделяем озеленению газонов вдоль дорог и тротуаров. Растения рядом с транспортными артериями фильтруют и очищают воздух, создают естественный звуковой барьер, снижая уровень шума от транспорта, и повышают уровень комфорта для пешеходов. Все породы деревьев, которые используем для городского озеленения, адаптированы к местному климату, хорошо переносят загазованность, вписываются в ландшафт и при этом неприхотливы в уходе, - сказал глава города Самары Иван Носков. - К этой неделе мы выполнили первоначальный план на весну - более 800 саженцев уже на своих местах. В ближайшие дни продолжим озеленение на участках, где в прошлом году пришлось снести аварийные деревья и больные насаждения".

Перед высадкой саженцев специалисты обследуют территории, а при необходимости задействуют ресурсоснабжающие организации - крупномеры укореняют на участках, свободных от подземных инженерных сетей. Перед высадкой специалисты готовят лунки, завозят подготовленный грунт, а сразу после этого приступают к уходовым мероприятиям. В числе прочего для более активного роста и развития будут подкормлены деревья, высаженные в позапрошлом году на улице Куйбышева.

"Прежде всего, новых зеленых "жителей" городских улиц исторического центра мы обязаны щедро "напоить" - после высадки полив организуется в двойном объеме, чтобы деревья лучше прижились. Этому будет способствовать и "родной" ком земли - с ним посажено каждое дерево. В почвенный слой потом обязательно внесем удобрения. В дальнейшем, когда растения окрепнут и пойдут в рост, а кроны наберут объем зеленой массы, будем проводить формовочную обрезку", - рассказал начальник участка Самарского района компании "Экомед" Роман Савинков.

Для формовочной и санитарной обрезки деревьев в городе ежедневно задействованы четыре бригады. В числе прочего обрезка выполнена на пешеходной улице Ленинградской, где к летнему сезону высаживают более 30 тыс. растений - цветов, кустарников и полукустарников. Спиреи, гортензии, виолы, вербена и другие виды и сорта растений уже украсили 160 кв. м больших клумб от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской. Также восстановлены клумбы от улицы Куйбышева до улицы Чапаевской, которые были декорированы в прошлом году.

Отметим, что высадка деревьев продолжается и в других районах Самары. Например, благодаря крупномерам преобразился участок улицы Гагарина от улицы Революционной, вдоль станции метро "Гагаринская", - там высадили 31 березу. В выходные высадка была проведена вдоль улицы Мориса Тореза.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

