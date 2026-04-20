Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти задержали пьяным за рулем

Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Святослава Святогорского привлекли к административной ответственности и оштрафован на 45 тыс. руб. за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает "Самарское обозрение".

Святославу Святогорскому 37 лет, он выпускник Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета по специальности "инженер путей сообщения". С 2008-го по 2024 г. работал в специализированных организациях дорожного строительства, главным образом в Санкт-Петербурге, а также в службе автомобильных дорог Республики Крым. В администрации Тольятти работает с 2024 года.

По информации "СО", Святогорского согласовали на должность несмотря на то, что судебный участок № 111 Центрального судебного района Тольятти со 2 февраля 2026 г. уже рассматривал в его отношении дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8.1 — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Для Святослава Святогорского рассмотрение дела в мировом суде закончилось штрафом и лишением прав, процесс продолжался почти два месяца и закончился только 1 апреля. Решение еще не вступило в законную силу.

В администрации Тольятти "СО" сообщили, что информация из Центрального районного суда к ним не поступала, но теперь "с целью выяснения всех обстоятельств" инициирована служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям Святослава Святогорского и принято решение о мере ответственности.