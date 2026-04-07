Иван Носков совместно с СК проверил устранение недочетов реализации проекта "Народный бюджет Самарской области"

В ходе рабочего объезда районов совместно с региональным Следственным комитетом глава Самары Иван Носков проверил устранение недочетов, которые были допущены при благоустройстве общественных пространств по проекту "Народный бюджет Самарской области" в 2025 году. Об этом глава города пишет в своем канале МАХ.

фото: пресс-служба мэрии Самары

Ряд замечаний к подрядчикам поступил еще в прошлом году, но устранить их зимой не представлялось возможным.

В этом году время для исправления недочетов — до конца апреля. "Если кто-то без объективных причин проигнорирует требование, передадим документы в Следственный комитет. Хотя честно признаю — очень не хотелось бы доходить до кардинальных мер, потому что у нас нет цели наказать. Наша цель — сделать Самару красивой, ухоженной, комфортной. Но для этого каждый должен понимать свою ответственность на своем фронте работ, даже если это маленький дворик или сквер", — делится мэр.

"Совместно с правительством Самарской области прорабатываем возможность в этом году начать работы по губернаторскому проекту "Народный бюджет" как можно раньше. Важно не уходить с ремонтами и благоустройством в зиму. Кстати, в ближайшее время заключим контракты на благоустройство общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Работа в Самаре всегда есть, ждем добросовестных подрядчиков!", — приглашает Иван Носков.

Напомним, что в прошлые выходные во всех районах Самары прошли первые весенние субботники — жители города вышли на уборку в скверы и на другие общественные территории, во дворы.

"Благодарю всех, кто вышел навести порядок в своем дворе, районе, квартале. Из маленьких ручейков создается река, и только вместе мы сможем сделать наш город чистым и уютным!", — пишет Иван Носков.