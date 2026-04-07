Иван Носков совместно с СК проверил устранение недочетов реализации проекта "Народный бюджет Самарской области"

Иван Носков совместно с СК проверил устранение недочетов реализации проекта "Народный бюджет Самарской области"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ходе рабочего объезда районов совместно с региональным Следственным комитетом глава Самары Иван Носков проверил устранение недочетов, которые были допущены при благоустройстве общественных пространств по проекту "Народный бюджет Самарской области" в 2025 году. Об этом глава города пишет в своем канале МАХ.

фото: пресс-служба мэрии Самары

Ряд замечаний к подрядчикам поступил еще в прошлом году, но устранить их зимой не представлялось возможным.

В этом году время для исправления недочетов — до конца апреля. "Если кто-то без объективных причин проигнорирует требование, передадим документы в Следственный комитет. Хотя честно признаю — очень не хотелось бы доходить до кардинальных мер, потому что у нас нет цели наказать. Наша цель — сделать Самару красивой, ухоженной, комфортной. Но для этого каждый должен понимать свою ответственность на своем фронте работ, даже если это маленький дворик или сквер", — делится мэр.

фото: пресс-служба мэрии Самары

"Совместно с правительством Самарской области прорабатываем возможность в этом году начать работы по губернаторскому проекту "Народный бюджет" как можно раньше. Важно не уходить с ремонтами и благоустройством в зиму. Кстати, в ближайшее время заключим контракты на благоустройство общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".  Работа в Самаре всегда есть, ждем добросовестных подрядчиков!", — приглашает Иван Носков.

Напомним, что в прошлые выходные во всех районах Самары прошли первые весенние субботники — жители города вышли на уборку в скверы и на другие общественные территории, во дворы.
"Благодарю всех, кто вышел навести порядок в своем дворе, районе, квартале. Из маленьких ручейков создается река, и только вместе мы сможем сделать наш город чистым и уютным!", — пишет Иван Носков.

фото: пресс-служба мэрии Самары

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

