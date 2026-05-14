В Самарской области продолжается прием заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

В Самарской области продолжается прием заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ. Подать свой социальный проект можно до 24 мая 2026 года на сайте премия.мывместе.рф.

Один из примеров таких инициатив - экологическое движение "Широко шагая" из Самарской области. Его руководитель Елена Жменева в прошлом году стала победителем регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Устойчивое будущее". Сегодня вокруг проекта уже объединилось около 120 активистов.

Движение появилось в 2023 году после победы проекта в грантовом конкурсе Росмолодежи. Команда  проводит экологические походы и уборки природных территорий, организует мастер-классы для школьников и студентов, участвует в природоохранных акциях и выпускает собственные методические материалы.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ поддерживает проекты в сфере добровольчества, экологии, помощи людям, развития территорий и гражданских инициатив. Участвовать могут жители старше 14 лет, НКО, образовательные организации, компании, журналисты и представители медиасферы.

В Самарской области премия #МЫВМЕСТЕ остается одной из ключевых площадок поддержки социальных инициатив, добровольческих проектов и общественных практик. Работа по развитию добровольчества и гражданской активности в регионе ведется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Церемония награждения победителей премии ежегодно проводится в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в городе Москва, при личном участии президента Российской федерации Владимира Путина.

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

