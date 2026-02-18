Жителей региона приглашают присоединиться к четвертому сезону конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы"

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы". Организаторы приглашают к участию не только профессиональных гидов, но и всех, кто занимается сохранением истории: аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, сотрудников музеев, мемориальных комплексов и архивов, педагогов и преподавателей вузов, студентов и школьников, включая участников проекта "Школа юного экскурсовода", специалистов туристско-информационных центров и учреждений культуры, а также активистов патриотических и волонтерских объединений.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и формирование качественного экскурсионного контента патриотической направленности с использованием современных иммерсивных форматов. В 2026 г. проект вновь приобретает международный статус, объединяя гидов, музейщиков, педагогов и молодых активистов из России и дружественных стран. География проекта охватывает граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Конкурсная кампания стартует 1 марта 2026 г. и пройдет в несколько этапов. Первый этап — заявочная кампания с 1 по 15 марта 2026 г., в ходе которой участникам необходимо зарегистрироваться на платформе конкурса, предоставить технологическую карту экскурсии и видеовизитку. С 16 по 30 марта 2026 г. пройдет дистанционный образовательный модуль, посвященный обучению современным методикам подачи материала и разработке экскурсий. В апреле 2026 г. состоятся очные форматы, где шестьсот финалистов, включая экскурсоводов, музейщиков и юных гидов, ждут образовательные интенсивы, групповая работа и защита проектов. В мае 2026 года начнется постконкурсный этап: победители и финалисты проведут авторские экскурсии в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.

Конкурс проводится по пяти направлениям, охватывающим различные аспекты военной истории и экскурсионного дела. Номинация "Летописец воинского подвига и славы" включает экскурсии о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Направление "Проводник в мир военной техники" объединяет маршруты, посвященные истории вооружения двух эпох. Специальная номинация "Юный хранитель памяти" создана для участников "Школы юного экскурсовода". Для менеджеров туризма и разработчиков маршрутов предусмотрена номинация "Архитектор памяти", а для представителей музейной сферы — "Мастер музейного слова".

Участников ждет насыщенная образовательная программа повышения квалификации, работа с опытными методистами и возможность внести свой вклад в развитие патриотического туризма, став "проводником смыслов" для тысяч людей.

Конкурс реализуется в рамках программы "Больше, чем путешествие" федерального проекта "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети" и направлен на вовлечение молодежи в мероприятия гражданско-патриотической, образовательной и просветительской направленности, а также на формирование устойчивых ценностных ориентиров.

Подробности на официальном сайте конкурса: https://morethantrip.ru/konkurs_gid