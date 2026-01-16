Участники "Движения Первых" из Самарской области стали организаторами новогодних акций

Участники "Движения Первых" в новогодние праздники показали, как детская и молодежная инициативы могут объединить страну. "Первые" присоединились ко всероссийской акции "Новый год в каждый дом" от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), реализовав уникальные форматы поздравлений.

В нашем регионе в акциях участвовало более 12000 человек, которые провели более 600 мероприятий. "Первые" показали, что настоящее новогоднее чудо не случается само собой, а создается руками тех, кто готов делиться своим теплом с окружающими.

"Мероприятия "Движения Первых" в рамках акции "Новый год в каждый дом" охватили более 1,3 миллиона участников. Мы объединили ребят из более чем 23,5 тысячи школ, колледжей, вузов, учреждений культуры и молодежной политики, чтобы принести новогоднее настроение тем, кто доблестно защищает нашу Родину, их родным и близким. Юные Деды Морозы и Снегурочки поздравили с Новым годом сотрудников МЧС, полиции, коммунальных служб, медиков и пожарных, трудившихся в период праздников, оказали помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, школ-интернатов, домов ребенка. Участники "Движения Первых" стали настоящими проводниками добра и для взрослых, и для сверстников", - отметил председатель правления "Движения Первых", Герой России, участник президентской кадровой программы "Время Героев" Артур Орлов.

Самым массовым форматом стала акция "Российский детский Дед Мороз". Первые по всей России благодарили профессионалов - тех, кто в праздничные дни находился на посту или работал без отрыва от производства. Более чем 787 тысяч участников организовали 50,5 тысячи выездов к врачам, спасателям, полицейским и работникам коммунальных служб. Более чем 220 тысяч детей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в новогодние праздники сменили привычные роли и вручили подарки взрослым. Юным волшебникам удалось поздравить 280314 сотрудников.

"Самый ценный подарок - это эмоции. Когда ты видишь, как в обычный рабочий день у людей загораются глаза от неожиданного праздника, появляются улыбки - это непередаваемое ощущение. Счастье - в том, чтобы дарить радость другим, и наша акция - именно об этом", - сказал участник акции, Дед Мороз Никита Курушин.

В Самарской области в акции "Российский детский Дед Мороз" приняли участие более чем семь тысяч человек. Активисты регионального отделения поздравили с праздником сотрудников Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина, музея Модерна и сотрудников Самарского областного художественного музея. Благодаря активистам "Движения Первых" поздравления получили более чем 1450 сотрудников различных организаций.

Также в рамках акции "Российский детский Дед Мороз" был создан специальный формат "Первые елки". Ребята поздравляли малышей в детских садах и домах малютки. Так, более 1000 детей зарядились новогодним настроением и получили поздравления.

"Такая добрая инициатива создала по-настоящему праздничное настроение для всего нашего коллектива. Честно говоря, давно нас не поздравляли Дедушка Мороз со Снегурочкой, поэтому ребятам удалось поднять нам настроение", - порадовалась Екатерина Горновитова, заведующая выставочно-организационным отделом Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина. Самыми творческими оказались активисты г.о. Тольятти. Горожан поздравляли Снегурочка и два Деда Мороза - один играл на саксофоне, второй пел новогодние песни. Они поздравили сотрудников Управления МВД России по г.о. Тольятти, Дворец Бракосочетания, Отдел Госавтоинспекции УМВД России г.о. Тольятти, Тольяттинский театр кукол и другие.

Особую праздничную атмосферу удалось создать участникам акции "Новогодние окна". Причудливые узоры в окнах жилых домов, школ, университетов и даже крупных предприятий превратились в настоящие художественные полотна, создавая праздничное настроение целым городам. В Самарской области в рамках акции было украшено 164 образовательных организаций. Акция объединила более 3000 участников.

С декабря 2025 года и в январе 2026-го по всей России "Первые" провели всероссийскую акцию "Новогодняя сказка". Ребята не просто показывали спектакли зрителям, а оказывали эмоциональную поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. В нашем регионе ребята из Образцового школьного театра "Юные гении" показали спектакль "Случай в библиотеке" по мотивам сказок Александра Пушкина. Представление прошло в образовательном центре "Южный город" Волжского района. Посмотреть постановку приехали пожилые люди из домов престарелых, школьники, ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков Самарской области.

Участники "Движения Первых" всегда поддерживают тех, кто в этом особенно нуждается. Акция "Волшебные варежки" объединила усилия активистов, которым удалось собрать теплые вещи для детей из малообеспеченных семей и интернатов. По всей России участниками стали 47909 человек. Тем, кто не может позаботиться о себе сам, - бездомным животным - "Первые" оказали особое внимание. Участники акции "Хвостатый Новый год" помогали животным в приютах.

Праздники завершились, но заложенный "Первыми" импульс добра продолжит действовать в течение всего 2026 года.