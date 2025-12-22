16+
Молодежная политика Общество

Бойцы студенческих отрядов Самарской области будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 12 января по 13 марта Российские студенческие отряды (РСО) продолжат вносить вклад в строительство международных объектов атомной энергетики. 60 участников строительных отрядов атомной отрасли из 15 регионов России будут трудоустроены в подразделения холдинга "ТИТАН-2" на зарубежных проектах Росатома — АЭС "Аккую" в Турецкой Республике и АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

В рамках международного студенческого строительного отряда "Дюна" в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области. Заместителем руководителя проекта стала боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ "Атлант" — Бурдаева Дарья. Участники проекта, привлеченные к строительству объектов холдинга "ТИТАН-2", будут выполнять производственно-технические работы. Атомная электростанция строится на берегу Средиземного моря в городе Эль-Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

В составе международного студенческого строительного отряда "Босфор" в Турцию отправится Шалкина Екатерина — боец штаба студенческих отрядов СамГТУ "Атлант". На объектах строительства TSM Enerji (входит в холдинг "ТИТАН-2") студенты выполнят строительно-монтажные и производственно-технические работы.

"Российские студенческие отряды выстраивают с работодателями такую систему подготовки, что студенты имеют возможность в течение всего года работать и получать практические навыки. Это дает им работу в реальных условиях и на самых уникальных объектах, что становится большим конкурентным преимуществом при выходе на рынок труда. Уже не первый год РСО работают в круглогодичном формате за рубежом, расширяя свои возможности и укрепляя международный авторитет. Совместно с компанией "ТИТАН-2" мы создаем бесшовную систему подготовки, чтобы ребята могли плавно перейти от учебы к первому рабочему месту. В этом зимнем сезоне 60 студентов РСО уже будут трудиться на объектах Росатома за границей, укрепляя позиции российской атомной отрасли на международной арене", — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

В свободное от работы время студенты РСО совместно с представителями работодателя организуют профориентационные мероприятия. А также события творческой, спортивной и интеллектуальной направленности. По итогам зимнего этапа студенческих строек будут выбраны лучшие участники проектов.

На протяжении 17 лет строительные отряды задействованы в возведении объектов атомной отрасли в России и за рубежом. Первый студенческий строительный отряд "Росатома" был сформирован при строительстве энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году и состоял из 20 человек. В 2014 году госкорпорация "Росатом" и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, что придало импульс развитию ССО. За 17 лет к проектам атомной отрасли было привлечено более 17 тысяч студентов.

Напомним, что Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 780 человек работали строителями на значимых стройках России.

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

