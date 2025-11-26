16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студенческий отряд из Самарского государственного технического университета стал лучшим в Самарской области Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября XXIII всероссийская молодежная конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери Самарец выиграл грант в конкурсе "УМНИК" Самарская молодежь строит будущее АПК

Молодежная политика Общество

Студенческий отряд из Самарского государственного технического университета стал лучшим в Самарской области

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

В рамках конкурса участники прошли теоретический, практический и творческий этапы, по результатам которых был определен лучший студенческий педагогический отряд Самарской области, им стал отряд "Неон" из Самарского государственного технического университета, второе место занял — отряд "Наш Мир" из Самарского государственного экономического университета, третье — отряд "Пегас" из Самарского университета.

"Мы ежегодно проводим конкурс профмастерства среди лучших отрядов Самарской области в направлении студенческих педагогических отрядов. Каждый год мы что-то меняем, что-то добавляем, чтобы конкурс был разнообразнее и повышал уровень профессионализма наших студентов", — отметила Софья Родикова, руководитель направления студенческих педагогических отрядов Самарской области.
Для участия в заочном этапе конкурса была подана 21 заявка от студенческих педагогических отрядов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. 8 отрядов прошли в финал, который состоялся 20 ноября в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики.

Финальный этап включал в себя два испытания: мастер-класс "Отрядное дело" и "Творческое выступление отряда". Тема мастер-класса "Герои нашего времени" была приурочена к Году защитника Отечества. Участникам было необходимо провести занятие с детским коллективом, чтобы показать профессиональные навыки вожатых. Номер был направлен на раскрытие творческих способностей и мастерства сценического искусства, а также для популяризации работы педагогических отрядов и профессии вожатого.

Отметим, что Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 1190 человек работали вожатыми и организовывали детский отдых в лагерях региона и на всероссийских проектах на черноморском побережье.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30