В АО "Транснефть - Приволга" прошел слет молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") состоялся XXI слет молодых специалистов. Мероприятие было посвящено 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 80 сотрудников предприятия в возрасте до 35 лет — представители всех филиалов компании. Цель — адаптация молодых сотрудников в коллективе, формирование навыков работы в команде, раскрытие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей.

19 участников слета, принятых на работу в подразделения АО "Транснефть - Приволга" в 2025 г. после окончания высших и средних учебных заведений, в торжественной обстановке были посвящены в нефтепроводчики.

"Наша задача — не только научить вас генерировать идеи, но и помогать воплощать их в жизнь. Уверен, слет станет для вас точкой роста, местом, где рождается ответственное отношение к делу и формируется корпоративная сплоченность — основа успеха всей компании", — обратился к молодым специалистам заместитель начальника Волгоградского районного нефтепроводного управления Алексей Тупиков.

Первый день слета был посвящен военно-патриотической тематике. Для участников провели экскурсию по г. Волгограду, а также военно-спортивную игру "Зарница" и творческое мероприятие, на котором молодежь представила видеосюжеты на тему "Великая Победа — гордость поколений".

Во второй и третий день прошли тренинги по развитию навыков коммуникации, лидерства, ответственности и адаптации. Во время пленарной сессии были заслушаны доклады об итогах работы советов молодежи подразделений за год, обозначены цели и задачи на будущее. Участники обсуждали наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются молодые специалисты в первые годы работы в отрасли.

На закрытии мероприятия активные участники советов молодежи были отмечены наградами "За вклад в развитие молодежного движения".

Слеты проводятся в АО "Транснефть - Приволга" с 2003 г. Такие мероприятия играют значимую роль в укреплении кадрового потенциала отрасли, стимулируя молодых специалистов к развитию и профессиональному росту.