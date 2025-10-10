16+
"Т Плюс" и "Российские студенческие отряды" откроют новые карьерные возможности для молодёжи Молодежный форум в Самаре: спорт, медиа, уличная культура и живое общение Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика Студенческие отряды Самарской области стали призерами окружной спартакиады в Ижевске Самарская команда вышла в финал российской молодежной премии "ШУМ"

Молодежная политика Общество

"Т Плюс" и "Российские студенческие отряды" откроют новые карьерные возможности для молодёжи

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал "Т Плюс" и региональное отделение Всероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнёры договорились о совместной реализации инициатив и проектов в сфере молодёжной политики и развитии карьерных возможностей для студентов. Документ подписали директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и руководитель студенческих отрядов Самарской области Алексей Новосёлов.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В мероприятии приняли участие министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, представители руководства и студенты Самарского государственного технического университета и Самарского строительного колледжа имени Петра Мачнева.

Соглашение подразумевает запуск совместных проектов и программ, направленных на развитие профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов, а также возможности их трудоустройства. В частности, уже прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.

"Сотрудничество с таким крупным молодёжным сообществом позволит привлечь ребят, готовых к работе в энергетике. Важно, что взаимодействие с РСО даёт возможность большому количеству студентов начать перспективную карьеру в крупной компании", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Важным аспектом сотрудничества станут совместные мероприятия, которые помогут учащейся молодёжи получить свой первый профессиональный опыт и развить лидерские качества.

"Мы говорим не просто о трудоустройстве. Это шаг к тому, чтобы у молодого поколения формировалось понимание профессии и гордость за свой вклад в производство. Особенно важно, что к этому процессу подключаются сразу три стороны — работодатели, образовательные организации и молодёжные объединения. Это позволяет выстроить системную и устойчивую систему работы", — поделился Владимир Усов.

На данный момент в Самарском региональном отделении "Российских студенческих отрядов" состоит свыше 5 тыс. студентов, большая часть из них в этом году приступили к работе на предприятиях.

