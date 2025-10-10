"Т Плюс" и "Российские студенческие отряды" откроют новые карьерные возможности для молодёжи

Самарский филиал "Т Плюс" и региональное отделение Всероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнёры договорились о совместной реализации инициатив и проектов в сфере молодёжной политики и развитии карьерных возможностей для студентов. Документ подписали директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и руководитель студенческих отрядов Самарской области Алексей Новосёлов.
В мероприятии приняли участие министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, представители руководства и студенты Самарского государственного технического университета и Самарского строительного колледжа имени Петра Мачнева.
Соглашение подразумевает запуск совместных проектов и программ, направленных на развитие профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов, а также возможности их трудоустройства. В частности, уже прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
"Сотрудничество с таким крупным молодёжным сообществом позволит привлечь ребят, готовых к работе в энергетике. Важно, что взаимодействие с РСО даёт возможность большому количеству студентов начать перспективную карьеру в крупной компании", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Важным аспектом сотрудничества станут совместные мероприятия, которые помогут учащейся молодёжи получить свой первый профессиональный опыт и развить лидерские качества.
"Мы говорим не просто о трудоустройстве. Это шаг к тому, чтобы у молодого поколения формировалось понимание профессии и гордость за свой вклад в производство. Особенно важно, что к этому процессу подключаются сразу три стороны — работодатели, образовательные организации и молодёжные объединения. Это позволяет выстроить системную и устойчивую систему работы", — поделился Владимир Усов.
На данный момент в Самарском региональном отделении "Российских студенческих отрядов" состоит свыше 5 тыс. студентов, большая часть из них в этом году приступили к работе на предприятиях.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.